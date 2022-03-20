دراسة: مانشستر سيتي الأعلى دخلا في العالم من حيث الإيرادات

أظهرت أحدث دراسات 2022 أن مانشستر سيتي حامل لقب ومتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز الأعلى دخلا بين أندية العالم والبطولات المحلية الأوروبية الكبرى.

ووفقا لأحدث دراسة أجرتها شركة ”ديلويت“ للخدمات الحسابية والاستشارات المالية أن مانشستر سيتي الأعلى دخلا في العالم يليه ريال مدريد وبايرن ميونخ وبرشلونة ومانشستر يونايتد.

وكان مانشستر سيتي وريال مدريد وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ويوفنتوس هي الأندية الأعلى دخلا في كل من البطولات المحلية الأوروبية الكبرى الخمس، بينما لم يكن هناك تغيير في القمة في ألمانيا أو فرنسا أو إيطاليا، وكان هناك تحول في إنجلترا وإسبانيا.

وأصبح مانشستر سيتي رابع نادٍ يتصدر قائمة أغنى أندية العالم بإجمالي بلغ نحو 644 مليون يورو، متقدما بفارق نحو أربعة ملايين يورو عن ريال مدريد، ويأتي بعدهما بفارق كبير بايرن ميونخ الألماني بإجمالي بلغ نحو 611 مليون يورو.

وقد نجحت بطولتان محليتان فقط في إنتاج فريق يتصدر القائمة هما الليغا والبريميرليغ.

The @Deloitte Football Money League, 2022: Ranking the richest clubs in the world by revenue. 1⃣ €644.9M: #ManCity

2⃣ €640.7M: Real Madrid

3⃣ €611.4M: Bayern Munich

4⃣ €582.1M: FC Barcelona

5⃣ €558M: Manchester United

6⃣ €556.2M: Paris Saint-Germain

7⃣ €550.4M: Liverpool — City Xtra (@City_Xtra) March 20, 2022

وقالت الدراسة إن ترتيب العشرين الأندية الأعلى دخلا في أوروبا شهد دخول أربعة أندية إنجليزية بينها الظهور الأول لوولفرهامبتون واندرارز وعودة أستون فيلا لأول مرة بعد غياب 10 سنوات.

ونظرًا لأن الدوري الإنجليزي الممتاز شهد ما يقرب من 50 ٪ من الإنفاق في البطولات الأوروبية المحلية الخمس الكبرى خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني 2022، فربما يكون من غير المفاجئ أن تكون أنديته قد شكلت أكثر من نصف (55 ٪) حجم تداول الأموال في الموسم السابق (2020/2021).

ميرور: ليفربول سيطلب 84 مليون إسترليني للاستغناء عن محمد صلاح https://t.co/gfeOe1db9E pic.twitter.com/9YquyNmXrt — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 19, 2022

وبلغ متوسط إيرادات الأندية العشرين 409 ملايين يورو في موسم 2020/2021، بزيادة طفيفة عن موسم 2019/2020، لكن مع انخفاض بنسبة 12 ٪ عن موسم 2018/2019 بسبب غياب المشجعين عن المباريات بسبب جائحة كوفيد-19 التي لم توثر على إجمالي إيرادات الأندية العشرين فحسب، بل أثرت أيضًا على إجمالي إيرادات الأندية ككل.

وشركة ”ديلويت“ أكبر شركة خدمات مهنية في العالم وواحدة من الشركات الأربع الكبرى في هذا المجال، يقع مقرها الرئيسي في لندن، المملكة المتحدة، وتقدم ديلويت خدمات المراجعة (تدقيق الحسابات) والضرائب والاستشارات المالية وغيرها من الخدمات.