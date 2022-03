دراسة: مانشستر سيتي الأعلى دخلا في العالم من حيث الإيرادات

أظهرت أحدث دراسات 2022 أن مانشستر سيتي حامل لقب ومتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز الأعلى دخلا بين أندية العالم والبطولات المحلية الأوروبية الكبرى.

ووفقا لأحدث دراسة أجرتها شركة ”ديلويت“ للخدمات الحسابية والاستشارات المالية أن مانشستر سيتي الأعلى دخلا في العالم يليه ريال مدريد وبايرن ميونخ وبرشلونة ومانشستر يونايتد.

وكان مانشستر سيتي وريال مدريد وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ويوفنتوس هي الأندية الأعلى دخلا في كل من البطولات المحلية الأوروبية الكبرى الخمس، بينما لم يكن هناك تغيير في القمة في ألمانيا أو فرنسا أو إيطاليا، وكان هناك تحول في إنجلترا وإسبانيا.

وأصبح مانشستر سيتي رابع نادٍ يتصدر قائمة أغنى أندية العالم بإجمالي بلغ نحو 644 مليون يورو، متقدما بفارق نحو أربعة ملايين يورو عن ريال مدريد، ويأتي بعدهما بفارق كبير بايرن ميونخ الألماني بإجمالي بلغ نحو 611 مليون يورو.

وقد نجحت بطولتان محليتان فقط في إنتاج فريق يتصدر القائمة هما الليغا والبريميرليغ.

The @Deloitte Football Money League, 2022: Ranking the richest clubs in the world by revenue.

1⃣ €644.9M: #ManCity

2⃣ €640.7M: Real Madrid

3⃣ €611.4M: Bayern Munich

4⃣ €582.1M: FC Barcelona

5⃣ €558M: Manchester United

6⃣ €556.2M: Paris Saint-Germain

7⃣ €550.4M: Liverpool

