ترتيب الدوري الإيطالي: يوفنتوس يسقط ساليرنيتانا ويتمسك بالمركز الرابع

واصل يوفنتوس نتائجه الرائعة في الدوري الإيطالي بعد فوزه 2/0 على ضيفه ساليرنيتانا، اليوم الأحد، في الجولة الـ30 من الكالتشيو على ملعب أليانز ستاديوم.

ووضع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا يوفنتوس في المقدمة بهدف في الدقيقة الخامسة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عمل رائع.

FT | ⌛️ | Two goals and three Sunday afternoon points! 💪#JuveSalernitana #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/W2zbhknN5X

— JuventusFC (@juventusfcen) March 20, 2022