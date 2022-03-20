ترتيب الدوري الإيطالي: يوفنتوس يسقط ساليرنيتانا ويتمسك بالمركز الرابع

واصل يوفنتوس نتائجه الرائعة في الدوري الإيطالي بعد فوزه 2/0 على ضيفه ساليرنيتانا، اليوم الأحد، في الجولة الـ30 من الكالتشيو على ملعب أليانز ستاديوم.

ووضع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا يوفنتوس في المقدمة بهدف في الدقيقة الخامسة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عمل رائع.

وعزز المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش تقدم يوفنتوس بهدف في الدقيقة 29 من ضربة رأس بعد كرة عرضية من ماتيا دي تشيليو.

وفشل لاعبو الفريقين في تسجيل أهداف في الشوط الثاني لتنتهي المباراة على فوز يوفنتوس 2/0، وكان يوفنتوس قد فاز 2/0 أيضا على ساليرنيتانا في مباراة الدور الأول في نوفمبر الماضي.

ورفع الفوز رصيد يوفنتوس إلى 59 نقطة من 30 مباراة في المركز الرابع، ويتأخر بـ7 نقاط عن ميلان المتصدر، في حين يملك نابولي 63 نقطة، مقابل 60 نقطة لإنتر ميلان في المركز الثالث ولعب مباراة أقل من الثلاثي ميلان ونابولي ويوفنتوس.

وحقق يوفنتوس الفوز الرابع على التوالي في الدوري الإيطالي، والفوز السابع عشر في الكالتشيو من 30 مباراة، في حين تعادل 8 مرات، وخسر 5 مرات.



وتعود آخر خسارة ليوفنتوس في الدوري الإيطالي إلى 27 نوفمبر عندما سقط 0/1 على ملعبه أمام أتلانتا، ومنذ ذلك الحين حقق البيانكونيري الفوز 11 مرة، وتعادلا 5 مرات.

ومن المقرر أن يلعب يوفنتوس مع إنتر ميلان يوم 3 أبريل في قمة الجولة الـ31، قبل أن يواجه كالياري وبولونيا ثم فيورنتينا في نصف نهائي كأس إيطاليا.

وتجاوز يوفنتوس عقبة الفشل في دوري أبطال أوروبا حيث ودع من دور الـ16 بعد الخسارة على ملعبه وأمام جماهيره بنتيجة 0/3 أمام فياريال الإسباني، علما أنهما تعادلا 1/1 في مباراة الذهاب.

وفي مباريات أخرى من الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي فاز سامبدوريا 2/0 على فينيزيا، وتعادل هيلاس فيرونا 1/1 مع إمبولي.

وفي وقت لاحق يلعب روما مع لاتسيو، وبولونيا مع أتلانتا.

يشار إلى أن يوفنتوس خسر لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي لصالح إنتر ميلان، ليكسر الأخير احتكار البيانكونيري للقب في المواسم التسعة التي سبق الموسم الماضي.

ويوفنتوس أكثر ناد تتويجا بلقب الدوري الإيطالي برصيد 36 لقبا، مقابل 19 لقبا لإنتر ميلان و18 لقبا لميلان و6 لجنوة و7 لتورينو.