قبل الكلاسيكو.. مظاهرات وصافرات الاستهجان تستقبل بعثة برشلونة في مدريد (فيديو)

تأخر وصول بعثة برشلونة إلى فندق الإقامة في مدريد قبل الكلاسيكو الذي سيقام في وقت لاحق اليوم الأحد في سانتياغو برنابيو بسبب مظاهرة حاشدة شهدت صيحات استهجان وصافرات ضد فريق النادي الكتالوني.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن وصول حافلة برشلونة إلى فندق الإقامة في مدريد تزامن مع مظاهرة لمربي الماشية والمزارعين جرت في منطقة باسيو دي لا كاستيلانا على بعد أمتار قليلة من فندق إنتركونتيننتال مدريد.

🚎 El autobús del Barça se mezcla con los manifestantes del Paseo de la Castellana y recibe abucheos a su llegada al hotel Intercontinental. 🏨 Los jugadores ya se encuentran dentro descansando para el Clásico. ⁦@RadioMARCA⁩ pic.twitter.com/2JoOeplvby — Alejandro Segura (@Alejandro_sj) March 20, 2022

وأغلقت الألعاب النارية والصراخ الشوارع وتسببت في الكثير من المضايقات لحافلة برشلونة رغم أنه لم يكن متوقعا أن يتجمع الآلاف من الناس الأحد، يوم الاجازة الأسبوعية في إسبانيا وأوروبا كلها، إذ تجمع عدد كبير لم يكن متوقعا ما زاد من عدد المحتجين.

وكان العديد من أفراد قوات وأجهزة الأمن مسؤولين عن ضمان سير كل شيء بسلاسة وكذلك تسهيل وصول البعثة للفندق رغم أن الرحلة من المطار للفندق استغرقت ساعة رغم أنها عادة تستغرق 20 دقيقة، حيت تجمع مائة من مشجعي برشلونة في انتظار الفريق لكن انضم إليهم جزء كبير من المتظاهرين الذين أطلقوا صيحات الاستهجان والصفارات على فريق برشلونة.

‼️🚌 ¡Esta ha sido la llegada del @FCBarcelona al hotel de concentración! ¿Sensaciones para esta noche? 💭 🎥 @martinezferran pic.twitter.com/DheVwAdaEA — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 20, 2022

ووصل خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني للفندق في سيارة خاصة بينما وصل باقي أعضاء مجلس الإدارة في سيارة أخرى، ويبدو من الصعب التفكير في أن لاعبي برشلونة يمكنهم الراحة لحين موعد مغادرة الفندق في ظل التظاهرات والضوضاء حول الفندق.

ويريد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة أن يفرض فريقه كلمته في سانتياغو برنابيو حين يواجه منافسه الأزلي ريال مدريد متصدر الليغا في الكلاسيكو، ويعتقد لاعب وسط إسبانيا السابق أن المباراة تأتي في توقيت مثالي لبرشلونة الذي تعافى من انطلاقة صعبة للموسم.

🚨 ¡Laporta llega al hotel de concentración del @FCBarcelona! 🎥 Pep Morata pic.twitter.com/SpCn21hwdS — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 20, 2022

وخاض ريال مدريد وبرشلونة سلسلة من أربعة انتصارات متتالية ويتمتعان بثقة كبيرة حاليا، لكن النادي الملكي في الصدارة برصيد 66 نقطة من 28 مباراة بفارق عشر نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني و15 نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثالث.

ومع تبقي 11 مباراة يرى تشافي أن دخول المنافسة على اللقب متأخرا يبدو ”بعيدا ومعقدا وصعبا“، لكن مباراة اليوم ستمثل فرصة لإظهار تحسن الفريق الكتالوني منذ وصول المدرب الشاب في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

