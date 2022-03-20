رياضة

قبل الكلاسيكو.. مظاهرات وصافرات الاستهجان تستقبل بعثة برشلونة في مدريد (فيديو)
تاريخ النشر: 20 مارس 2022 14:30 GMT
تاريخ التحديث: 20 مارس 2022 15:00 GMT

قبل الكلاسيكو.. مظاهرات وصافرات الاستهجان تستقبل بعثة برشلونة في مدريد (فيديو)

بعثة برشلونة لن تستطيع الراحة قبل خوض الكلاسيكو أمام ريال مدريد في سانتياغو برنابيو.

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المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

تأخر وصول بعثة برشلونة إلى فندق الإقامة في مدريد قبل الكلاسيكو الذي سيقام في وقت لاحق اليوم الأحد في سانتياغو برنابيو بسبب مظاهرة حاشدة شهدت صيحات استهجان وصافرات ضد فريق النادي الكتالوني.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن وصول حافلة برشلونة إلى فندق الإقامة في مدريد تزامن مع مظاهرة لمربي الماشية والمزارعين جرت في منطقة باسيو دي لا كاستيلانا على بعد أمتار قليلة من فندق إنتركونتيننتال مدريد.

وأغلقت الألعاب النارية والصراخ الشوارع وتسببت في الكثير من المضايقات لحافلة برشلونة رغم أنه لم يكن متوقعا أن يتجمع الآلاف من الناس الأحد، يوم الاجازة الأسبوعية في إسبانيا وأوروبا كلها، إذ تجمع عدد كبير لم يكن متوقعا ما زاد من عدد المحتجين.

وكان العديد من أفراد قوات وأجهزة الأمن مسؤولين عن ضمان سير كل شيء بسلاسة وكذلك تسهيل وصول البعثة للفندق رغم أن الرحلة من المطار للفندق استغرقت ساعة رغم أنها عادة تستغرق 20 دقيقة، حيت تجمع مائة من مشجعي برشلونة في انتظار الفريق لكن انضم إليهم جزء كبير من المتظاهرين الذين أطلقوا صيحات الاستهجان والصفارات على فريق برشلونة.

ووصل خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني للفندق في سيارة خاصة بينما وصل باقي أعضاء مجلس الإدارة في سيارة أخرى، ويبدو من الصعب التفكير في أن لاعبي برشلونة يمكنهم الراحة لحين موعد مغادرة الفندق في ظل التظاهرات والضوضاء حول الفندق.

ويريد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة أن يفرض فريقه كلمته في سانتياغو برنابيو حين يواجه منافسه الأزلي ريال مدريد متصدر الليغا في الكلاسيكو، ويعتقد لاعب وسط إسبانيا السابق أن المباراة تأتي في توقيت مثالي لبرشلونة الذي تعافى من انطلاقة صعبة للموسم.

وخاض ريال مدريد وبرشلونة سلسلة من أربعة انتصارات متتالية ويتمتعان بثقة كبيرة حاليا، لكن النادي الملكي في الصدارة برصيد 66 نقطة من 28 مباراة بفارق عشر نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني و15 نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثالث.

ومع تبقي 11 مباراة يرى تشافي أن دخول المنافسة على اللقب متأخرا يبدو ”بعيدا ومعقدا وصعبا“، لكن مباراة اليوم ستمثل فرصة لإظهار تحسن الفريق الكتالوني منذ وصول المدرب الشاب في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
2022-03-1-180

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