ترتيب الدوري الفرنسي: موناكو يكبد باريس سان جيرمان الخسارة الرابعة

كبد موناكو منافسه باريس سان جيرمان مرارة الخسارة الرابعة في الدوري الفرنسي بعدما تغلب عليه 3/0 في الجولة الـ29 من المسابقة، اليوم الأحد.

وفي غياب ليونيل ميسي للإصابة، وتواجد نيمار وكيليان مبابي، سجل وسام بن يدر الهدف الأول لموناكو في الدقيقة 25 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء مستغلا تمريرة عرضية من يوسف فوفانا.

وأضاف كيفن فولاند الهدف الثاني لموناكو في الدقيقة 68 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في مرمى الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، بعدما تلقى تمريرة من روبين أغويلار.

وعاد وسام بن يدر وسجل الهدف الثاني له والثالث لباريس سان جيرمان من ضربة جزاء في الدقيقة 84.

وتلقى باريس سان جيرمان الخسارة الرابعة في الدوري الفرنسي، في حين فاز 20 مرة وتعادل 5 مرات، ليتجمد رصيد الفريق عند 65 نقطة، لكنه ظل في الصدارة متقدما بـ15 نقطة عن مارسيليا الذي لعب مباراة أقل.



في المقابل حقق موناكو الفوز الـ12 من 29 مباراة، في حين تعادل 8 مرات وخسر في 9 مواجهات، ليرتفع رصيد الفريق إلى 44 نقطة في المركز السابع مع لانس.

وفي آخر 10 مباريات بين باريس سان جيرمان وموناكو في مختلف المسابقات فاز باريس سان جيرمان 6 مرات، في حين حقق موناكو الفوز 3 مرات، وتعادلا في مواجهة.

وخرج باريس سان جيرمان من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، كما ودع من دور الـ16 في كأس فرنسا أمام نيس.

وقال كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان: ”موناكو لعب بشكل رائع وأوجه له التهنئة. إنه فريق جيد ورائع“.

وأضاف: ”هدفنا هو تحقيق لقب الدوري للمرة العاشرة. يمكن أن نفوز 8/0 أو 9/0 وسيستمر الجميع في الحديث عن دوري الأبطال. مهما حدث يجب علينا احترام أنفسنا، وإذا كان لدينا القليل من احترام الذات فنحن بحاجة إلى احترام الجماهير أيضا“.