رياضة

بيولي: لاعبا ميلان تعرضا لإساءة عنصرية أمام كالياري
تاريخ النشر: 20 مارس 2022 7:10 GMT
تاريخ التحديث: 20 مارس 2022 9:10 GMT

بيولي: لاعبا ميلان تعرضا لإساءة عنصرية أمام كالياري

قال ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، إن حارس مرمى فريقه مايك ماينان والمدافع فيكايو توموري تعرضا لإساءة عنصرية من جانب الجمهور المحلي خلال المباراة التي فاز فيها

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المصدر: رويترز وفريق التحرير - إرم نيوز

قال ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، إن حارس مرمى فريقه مايك ماينان والمدافع فيكايو توموري تعرضا لإساءة عنصرية من جانب الجمهور المحلي خلال المباراة التي فاز فيها فريقه 1-صفر على مضيفه كالياري في سردينيا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، أمس السبت.

وكان ماينان الأقرب إلى جمهور كالياري، بينما كان يحتفل مع توموري في نهاية المباراة، وعندها تعرضا للإساءة العنصرية؛ ما تسبب في مشادة بين عدد من لاعبي الفريقين.

وقال ميلان عبر تويتر بعد المباراة ”خصصت هذه المباراة في الدوري الإيطالي من أجل مناهضة العنصرية، لكن الطريق في هذا المجال لا يزال طويلا، ولا بدّ لنا من الاستمرار في القتال (ضد العنصرية)“.

وقال بيولي إن ماينان وتوموري أكدا له أنهما تعرضا للإساءة العنصرية من جانب الجمهور.

ومن جهة أخرى، قال جواو بيدرو، مهاجم كالياري، إنه لم يسمع أي شيء من هذا القبيل، ودافع عن مشجعي فريقه قائلا ”لم أسمع شيئًا.. هذا موضوع حساس جدًّا لكني في الواقع كنت في وسط الملعب في هذا التوقيت“.

ويدين ميلان بالفضل في فوزه أمس للاعبه إسماعيل بن ناصر الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ59.

بهذه النتيجة ابتعد ميلان بصدارة الدوري الإيطالي رافعًا رصيده إلى 66 نقطة من 30 مباراة، بفارق 3 نقاط عن نابولي، و6 نقاط عن إنتر ميلان الذي يملك مباراة مؤجلة، و10 نقاط عن يوفنتوس الرابع الذي يلعب اليوم مع ساليرنيتانا.

ويطارد ميلان لقبه الأول في الدوري منذ 2011، ويبقى نابولي داخل دائرة المنافسة، بينما ابتعد إنتر عن المنافسة بعض الشيء بعد تعادل جديد، وهذه المرة مع فيورنتينا أمس.

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