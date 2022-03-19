ترتيب الدوري الإيطالي.. ميلان يسقط كالياري ويعزز موقعه في الصدارة

اقتنص ميلان فوزا ثمينا على حساب نظيره كالياري، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ38 للدوري الإيطالي.

وسجل الجزائري إسماعيل بن ناصر نجم ميلان الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة 59، مانحًا ”الروسونيري“ الأفضلية في المباراة.

واستغل ميلان بتلك النتيجة، سقوط إنتر ميلان غريمه التقليدي وحامل اللقب في الموسم الماضي، لتوسيع الفارق في موقع الصدارة برصيد 66 نقطة، بفارق ثلاث نقاط كاملة عن نابولي الوصيف، وبفارق ست نقاط كاملة عن الجار إنتر ميلان، الذي خاض مباراة أقل.

فيما توقف رصيد كالياري بالخسارة عند النقطة 25 في المرتبة السابعة عشرة بجدول ترتيب الدوري.

إنتر يهدر المزيد من النقاط ويتعادل مع فيورنتينا

وفي مباراة أخرى، أهدر إنتر ميلان المزيد من النقاط في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم وتعادل 1-1 مع فيورنتينا في سان سيرو، بعدما ألغى لاعبه دينزل دمفريس تقدم المنافس بهدف لوكاس توريرا، يوم السبت.

وكان إنتر يتصدر الدوري الشهر الماضي، لكنه فاز مرة واحدة في آخر سبع مباريات، وبات يحتل المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن صاحبي الصدارة نابولي وميلان.

وظهر الحارسان كثيرا في الشوط الأول، وتدخل سمير هاندانوفيتش حارس إنتر في إبعاد أكثر من تسديدة قوية، بينما تصدى بيترو تيراتشيانو حارس فيورنتينا لفرصة إيدن جيكو من مدى قريب.

لكن فيورنتينا استفاد من الضغط في وقت مبكر من الشوط الثاني حيث توغل جايتانو كاستروفيلي ومرر إلى نيكولاس غونزاليس الذي أرسل الكرة بسرعة إلى توريرا ليأتي الهدف.

وتعادل إنتر بعد أقل من خمس دقائق بعد تعاون بين الجناحين، حيث أرسل إيفان بريشيتش كرة عرضية داخل المنطقة حولها دمفريس إلى هدف بضربة رأس في ظل عدم تعرضه لأي رقابة.

وألغى حكم الفيديو المساعد قرارا باحتساب ركلة جزاء لإنتر، وكاد جوناتان إيكوني أن يسجل هدف الفوز لفيورنتينا في الوقت بدل الضائع بعد هجمة مرتدة سريعة، لكن هاندانوفيتش حافظ لإنتر على نقطة التعادل وحرم اللاعب الفرنسي من الهدف القاتل.

وبقي فيورنتينا في المركز الثامن برصيد 47 نقطة، متأخرا بنقطة واحدة عن أتلانتا، الذي يملك مباراة واحدة مؤجلة، وروما.