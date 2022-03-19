ميسي وكريستيانو رونالدو.. الكرة تدير ظهرها لأفضل من ركلها (فيديو)

فشل النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، بقيادة فريقيهما مانش ستر يونايتد، وباريس سان جيرمان، ليودعا من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021/2022.

وجاء خروج مانشستر يونايتد بالخسارة بنتيجة إجمالية 1/2 أمام أتلتيكو مدريد، في حين خرج باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد بنتيجة إجمالية 3/2.

وخرج رونالدو للموسم الثالث على التوالي من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، في حين خرج ميسي من دور الـ16 في البطولة للمرة الثانية على التوالي.

وسبق أن نال رونالدو لقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات (4 مع ريال مدريد، ومرة مع مانشستر يونايتد)، أما ميسي فتوج بالبطولة 4 مرات جميعها مع برشلونة.

ورونالدو هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفًا، ويأتي بعده ميسي بـ125 هدفًا، لكن يبدو أن على الثنائي التاريخي التعامل مع نكران الكرة لهما مع تقدمهما في العمر.