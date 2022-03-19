ماركا: ميسي يريد الفوز بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان الموسم المقبل

كشفت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية اليوم السبت عن تطور جديد بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان.

وأثيرت الكثير من الشكوك حول بقاء ميسي مع باريس سان جيرمان الموسم المقبل بعد خروج الفريق من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بعد الخسارة بنتيجة إجمالية 3/2 أمام ريال مدريد.

ميسي ورونالدو.. الكرة تدير ظهرها لأفضل من ركلها. pic.twitter.com/OjhBXdahnj — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 17, 2022

ووفقا لصحيفة ”ماركا“ فإنه رغم الجدل حول مستقبل ميسي بعد الفشل الأوروبي إلا أن اللاعب الأرجنتيني ينوي البقاء بعقده والبقاء مع باريس سان جيرمان الموسم المقبل، علما أن عقده يشمل بندا يتيح له البقاء لموسم ثالث اختياري

وأوضحت الصحيفة الشهيرة أن خطط باريس سان جيرمان تعتمد على ميسي، خاصة مع ترجيح رحيل كيليان مبابي الصيف المقبل إلى ريال مدريد، إضافة إلى

تراجع نيمار الذي لم يعد لديه مستقبل كبير في النادي.

وأشارت إلى أنه من المحتمل جدًا أن يتغير دور ميسي في باريس سان جيرمان، حيث إنه في هذا الموسم كان يُنظر للاعب الأرجنتيني على أنه صانع ألعاب أكثر من كونه مهاجمًا، لكن مع رحيل مبابي يمكن أن يعود ميسي إلى موقع أكثر حسما أمام المرمى.

كما أوضحت أنه سيكون من الضروري معرفة من هو المدرب الجديد لباريس سان جيرمان مع احتمال رحيل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي يرتبط بتولي تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكدت ”ماركا“ أنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه، لكن ميسي يفكر بالفعل في التتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مع باريس سان جيرمان، وهي المنافسة التي أحرزها ميسي آخر مرة موسم 2014/2015.

وأردفت أن هذا يمثل تحديا لميسي ولهذا فإنه لا يتردد في البقاء عاما ثانيا مع باريس سان جيرمان.

سبورت الكتالونية تؤكد أن نسبة عودة ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان إلى برشلونة الإسباني هي "صفر" بسبب علاقته المتوترة مع لابورتا pic.twitter.com/mv9GqnrwnH — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 14, 2022

وانضم ميسي البالغ من العمر 35 عاما لباريس سان جيرمان الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع برشلونة.

وسجل ميسي 7 أهداف وصنع 11 في 26 مباراة الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان، وجاءت أهدافه بواقع 5 في دوري أبطال أوروبا وهدفين فقط في الدوري الفرنسي.

ويبدو طريق باريس سان جيرمان ممهدا للفوز بلقب الدوري الفرنسي الموسم الحالي لكن الفريق ودع دوري أبطال أوروبا وكأس فرنسا.