الصحف الرياضية: الملك في مواجهة الأمير.. مبارزة غوارديولا وسيميوني.. وديبالا أسفل القناع (صور)

شكلت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وقرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي وأخبار الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بنصف نهائي بطولة أنديان ويلز للتنس بين الإسبانيين رافائيل نادال وألكاراز، وإمكانية ضم ريال مدريد للنجمين مبابي وهالاند وقرار الألماني توماس توخيل البقاء في تشيلسي وفوز ليدز يونايتد المثير على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز والصراع على صدارة الدوري الإيطالي وديربي روما بين لاتسيو وروما.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على مواجهة رافائيل نادال نجم التنس الإسباني ومواطنه النجم الصاعد ألكاراز وكتبت: ”الملك في مواجهة الأمير“.

كما تحدثت عن قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”نريد ديربي في نصف النهائي“.

الصحيفة اهتمت بقرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي ومواجهة برشلونة لآينتراخت فرانكفورت وكتبت: ”برشلونة يبحث عن نصف النهائي أمام آينتراخت فرانكفورت“.

كما اهتمت بلائحة المنتخب الإسباني التي أعلنها لويس إنريكي وكتبت: ”إنريكي يفاجأ برايا ولا يستبعد عودة بيكيه“.

الصحيفة تحدثت عن تصريحات خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني وكتبت: ”تيباس: ريال مدريد بإمكانه التعاقد مع مبابي وهالاند“.

سبورت

ركزت الصحيفة على قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي ومواجهة برشلونة لآينتراخت فرانكفورت وكتبت: ”هذا الدوري الأوروبي لا يجب أن يفلت“.

كما تحدثت الصحيفة عن قرعة دوري أبطال أوروبا ومواجهات الأندية الإسبانية وكتبت: ”ريال مدريد في مواجهة تشيلسي أضعف“ و“مبارزة غوارديولا وسيميوني“ و“الغواصات الصفراء لتكرار الإنجاز في مواجهة بايرن ميونيخ“.

الصحيفة اهتمت بأخبار الكلاسيكو وكتبت: ”داني ألفيس يلعب لقاءه رقم 400 برفقة برشلونة خلال الكلاسيكو“ و“كريم بنزيما شكوك حول مشاركته حتى الساعات الأخيرة“ و“خافي أو ديمبلي المعضلة الكبرى لتشافي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي ومواجهة برشلونة لآينتراخت فرانكفورت وكتبت: ”رائعة“.

كما تحدثت عن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ومواجهات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفياريال للثلاثي تشيلسي ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وكتبت: ”صعب جدا“.

الصحيفة اهتمت بواجهة نادال لمواطنه ألكاراز في نصف نهائي بطولة أنديان ويلز للتنس وكتبت: ”نادال – ألكاراز: نصف نهائي سوبر“.

كما اهتمت بلقاء رايو فاليكانو وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل المدرب الألماني توماس توخيل في تشيلسي وتصريحاته حول الموضوع وكتبت: ”توماس توخيل: أنا هنا لأبقى“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز ليدز يونايتد على وولفرهامبتون 3/2 في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: ”يا لها من عودة“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الفرنسي ومنتخب إنجلترا في دوري الأمم الستة للرغبي وكتبت: ”عملية الضربة الكبرى“.

كما اهتمت بتعادل سانت إيتيان وتروا 1/1 في الدوري الفرنسي وكتبت: ”حفلة في الموقع“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاءات نابولي – أودينيزي، وإنتر ميلان – فيورنتينا، وكالياري – ميلان وكتبت: ”8 ساعات من الصراع على لقب الدوري الإيطالي“.

كما اهتمت برأي المدرب السابق زيمان في ديربي العاصمة الإيطالية بين روما ولاتسيو وكتبت: ”زيمان يتحدث عن روما – لاتسيو: ساري أفضل من مورينيو“.

الصحيفة اهتمت بالأرجنتيني باولو ديبالا ومستقبله في يوفنتوس وكتبت: ”ديبالا يأخذ سباقا“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس وكتبت: ”ديبالا أسفل القناع“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات الدوري الإيطالي للأندية الثلاثة الأولى في الترتيب ميلان ونابولي وإنتر ميلان وكتبت: ”السبت السوبر: ميلان ونابولي وإنتر ميلان: الأخطاء محرمة“.

كما اهتمت بقرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي وكتبت: ”بودو – روما، ولايبزيغ – أتلانتا“.