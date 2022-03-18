باريس سان جيرمان يبدأ التغيير بالتخلص من ليوناردو.. وهذا هو البديل

أشارت تقارير صحفية إلى أن باريس سان جيرمان يبحث بالفعل عن بديل لمديره الرياضي البرازيلي ليوناردو ووقع اختياره على أندريا بيرتا المدير الرياضي لأتلتيكو مدريد.

وبعد الخروج المؤلم من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد ، بدأ باريس سان جيرمان عملية تجديد وإحلال للموسم المقبل، حيث بات رحيل ليوناردو المدير الرياضي وشيكا ولتعويض الدولي البرازيلي السابق لدى النادي الباريسي بالفعل بعض الخيارات لكن بيرتا المفضل لشغل هذا المنصب.

ليكيب الفرنسية ترجح أن يعاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الثتائي ناصر الخليفي وليوناردو لما صدر منهما بعد مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا .. اللجنة التأديبية ستجتمع 29 مارس. pic.twitter.com/6RZBbGIYoH — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 15, 2022

وبحسب صحيفة ”التلغراف“ البريطانية الإنجليزية ، فإن الإيطالي بيرتا المدير الرياضي لأتلتيكو مدريد ، الذي تأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا ، مرشحا لخلافة ليوناردو وذلك بعد نجاحه في النادي الإسباني منذ عام 2013.

وبعد ما يقرب من عقد من الزمان في أتلتيكو، يتمتع أندريا بيرتا بمكانة كبيرة ، حيث هو المسؤول الأول عن التشكيلة الحالية للنادي المدريدي حيث أصبح معروفًا باسم ”عبقري التمويل“ ، لأنه أجرى بعضًا من أهم الصفقات في تاريخ أتلتيكو ، والتي حققت نتائج جيدة في هذا المجال.

ومنذ وصوله ، فاز النادي الإسباني بألقاب كبرى ، مثل الدوري الإسباني الموسم الماضي ، وكذلك الدوري الأوروبي (2017/18) والدوري الأوروبي (2018).

لكن بيرتا ليس المرشح الوحيد لمنصب ليوناردو في باريس سان جيرمان. ووفقًا للصحيفة ذاته، فإن هوغو فيانا المدير الرياضي لسبورتنغ البرتغالي ومايكل إدواردز مدير ليفربول هما أيضًا من المرشحين لخلافة ليوناردو.

بينما نجح فيانا في مساعدة سبورتينغ على التألق في الدوري المحلي بالإضافة إلى مساعدته في التعاقد مع المدرب روبن أموريم ، شغل إدواردز منصب المدير الرياضي لليفربول منذ عام 2016 وأعلن أنه سيترك منصبه في نهاية الموسم.

ليوناردو ، بدوره ، في فترته الثانية كمدير في باريس سان جيرمان ، والتي بدأت في عام 2019، لم يحقق النجاح المتوقع من القطري ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي.

هل تطال التغييرات في باريس سان جيرمان ناصر الخليفي؟ https://t.co/n45L1wlsyF pic.twitter.com/mgBHTBqx14 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 14, 2022

بعد نحو خمسة أعوام من خسارته المذلة أمام برشلونة واستقباله ستة أهداف تعرض باريس سان جيرمان لموقف مؤلم آخر في إسبانيا بخسارته أمام ريال مدريد في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا ليودع المسابقة.

وودع باريس سان جيرمان أدوار خروج المغلوب بدوري الأبطال في أربع من أصل تسع مرات بعد تفوقه في مباراة الذهاب من بينها ثلاث مرات في آخر ستة مواسم، وكانت الهزيمة 6-1 أمام برشلونة في كامب نو في الثامن من مارس/ آذار 2017 هي أسوأ ما تعرض له في البطولة القارية.

ورغم تأهله للنهائي الموسم قبل الماضي، لا يزال لقب دوري أبطال أوروبا بعيد المنال عن النادي الباريسي المملوك لقطر ويضم بين صفوفه كوكبة من أبرز نجوم العالم.