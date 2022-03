نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

توجهت الأنظار اليوم الجمعة إلى مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية حيث أقيمت قرعة ربع النهائي ونصف النهائي في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

The quarter-finals are set! ✔️ What's your reaction to the draw?#UCLdraw pic.twitter.com/Je3NQHabuy — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 18, 2022

وفيما يلي نتائج قرعة ربع النهائي

تشيلسي VS ريال مدريد.

مانشستر سيتي VS أتلتيكو مدريد.

فياريال VS بايرن ميونخ.

بنفيكا VS ليفربول.

قرعة نصف النهائي

الفائز من مواجهة تشيلسي وريال مدريد VS الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد.

الفائز من مواجهة فياريال وبايرن ميونخ VS الفائز من مواجهة بنفيكا وليفربول.

الفائز من مواجهة تشيلسي وريال مدريد VS الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد. الفائز من مواجهة فياريال وبايرن ميونخ VS الفائز من مواجهة بنفيكا وليفربول.#إرم_سبورت #قرعة_دوري_الأبطال #دوري_أبطال_أوروبا #الدوري_الأوروبي #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/Xj7kchkMHN — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 18, 2022

مواعيد مباريات ربع ونصف نهائي دوري الأبطال

ربع النهائي:

مباراة الذهاب: 5/6 أبريل/نيسان.

مباراة العودة: 12/13 أبريل/نيسان.

نصف النهائي:

مباراة الذهاب: 26/27 أبريل/نيسان.

مباراة العودة: 3/4 مايو/أيار.

النهائي:

وتقام المباراة النهائية لهذا الموسم في استاد فرنسا في باريس، الذي استضاف نهائي نسختي عامي 2000 و2006 بالإضافة إلى نهائي يورو 2016 يوم السبت 28 مايو/أيار.