رياضة

نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
تاريخ النشر: 18 مارس 2022 10:14 GMT
تاريخ التحديث: 18 مارس 2022 11:45 GMT

نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

توجهت الأنظار اليوم الجمعة إلى مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية حيث أقيمت قرعة ربع النهائي ونصف النهائي في دوري أبطال أوروبا والدوري

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

توجهت الأنظار اليوم الجمعة إلى مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية حيث أقيمت قرعة ربع النهائي ونصف النهائي في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

 

وفيما يلي نتائج قرعة ربع النهائي
تشيلسي VS ريال مدريد.
مانشستر سيتي VS أتلتيكو مدريد.
فياريال VS بايرن ميونخ.
بنفيكا VS ليفربول.

قرعة نصف النهائي
الفائز من مواجهة تشيلسي وريال مدريد VS الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد.

الفائز من مواجهة فياريال وبايرن ميونخ VS الفائز من مواجهة بنفيكا وليفربول.

مواعيد مباريات ربع ونصف نهائي دوري الأبطال
ربع النهائي:
مباراة الذهاب: 5/6 أبريل/نيسان.
مباراة العودة: 12/13 أبريل/نيسان.

نصف النهائي:
مباراة الذهاب: 26/27 أبريل/نيسان.
مباراة العودة: 3/4 مايو/أيار.

النهائي:
وتقام المباراة النهائية لهذا الموسم في استاد فرنسا في باريس، الذي استضاف نهائي نسختي عامي 2000 و2006 بالإضافة إلى نهائي يورو 2016 يوم السبت 28 مايو/أيار.

 

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