الصحف الرياضية: الكرات تحت النظر.. بيدري يخمد البركان.. ويوفنتوس سيعود (صور)

شكلت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا المقررة، اليوم الجمعة، وتأهل برشلونة وأولمبيك ليون وويستهام يونايتد وأتلانتا لربع نهائي الدوري الأوروبي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بتأهل ليستر وروما وأولمبيك مارسيليا لربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي وفوز إيفرتون على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومصير تشيلسي وتوماس توخيل وتصريحات البرازيلي كاسيميرو حول ريال مدريد، ووضعية يوفنتوس بعد الإقصاء من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي تجرى، اليوم الجمعة، وكتبت: ”الكرات تحت النظر“.

كما اهتمت بتأهل برشلونة لربع نهائي الدوري الأوروبي على حساب غلطة سراي التركي بعد الفوز 2/1 في إياب دور الـ16 وكتبت: ”ريمونتادا في الجحيم ويبقى وحيدا“.

الصحيفة اهتمت بإقصاء ريال بيتيس وإشبيلية من دور الـ16 للدوري الأوروبي، وكتبت: ”ريال بيتيس: الإقصاء بهدف قاس في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي“ و“هدف من يارمولينكو يخرج إشبيلية من أوروبا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل برشلونة لربع نهائي الدوري الأوروبي بعدما قلب تأخره بهدف لفوز 2/1 على غالطة سراي في إياب دور الـ16 وكتبت: ”ريمونتادا وربع النهائي“.

الصحيفة تحدثت عن برشلونة والاتفاق مع سبوتيفي وكتبت: ”3 أبريل جمعية عمومية للمصادقة على الراعي الجديد“.

الصحيفة اهتمت بالكلاسيكو القادم بين برشلونة وريال مدريد وكتبت: ”كلاسيكو بأقمصة مختلفة بشكل كبير“.

كما اهتمت الصحيفة بمستقبل النرويجي إيرلينغ هالاند وكتبت: ”هالاند: أبريل الموعد النهائي للتعاقد معه بالشرط الجزائي الموجود في عقده“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تأهل برشلونة لربع نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه 2/1 على غالطة سراي في إياب دور الـ16 وكتبت: ”ردة فعل“.

الصحيفة تحدثت عن إقصاء ريال بيتيس وإشبيلية بعد الأشواط الإضافية أمام فرانكفورت وويستهام يونايتد من دور الـ16 للدوري الأوروبي.

كما اهتمت بقرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي تجرى، اليوم الجمعة، وكتبت: ”قرعة شيطانية للأندية الإسبانية“.

أس

ركزت الصحيفة على حوارها مع البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد وكتبت: ”كاسيميرو: تاريخ ريال مدريد له وزن كبير“.

كما تحدثت عن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”جوز الهند هو بايرن ميونخ“.

الصحيفة اهتمت بتأهل برشلونة لربع نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه على غالطة سراي في إياب دور الـ16 وكتبت: ”بيدري يخمد البركان“.

كما اهتمت بإقصاء إشبيلية وريال بيتيس من دور الـ16 للدوري الأوروبي.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إيفرتون الصعب على نيوكاسل يونايتد 1/0 في صراع البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز.

كما تحدثت عن تشيلسي ومصير الفريق وكتبت: ”اليوم ”د“ لتشيلسي وتوخيل“.

الصحيفة اهتمت بتأهل ليستر سيتي لربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي على حساب رين الفرنسي، وتأهل ويستهام يونايتد لربع نهائي الدوري الأوروبي على حساب إشبيلية وكتبت: ”فونانا يشعل ليستر سيتي“ و“يارمولينكو البطل مرة أخرى“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأهل أولمبيك ليون لربع نهائي الدوري الأوروبي بعد تعادله في إياب دور الـ16 أمام بورتو وكتبت: ”أولمبيك ليون يتشبث بأوروبا“.

كما اهتمت الصحيفة بتأهل أولمبيك مارسيليا لربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بعد فوزه في إياب دور الـ16 على بازل 2/1 وكتبت: ”أولمبيك مارسيليا يبدأ في الحلم“.

الصحيفة اهتمت بمنتخب فرنسا للرجبي وكرة اليد في الألعاب الأولمبية بباريس.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على يوفنتوس بعد خروجه من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”لذا يوفنتوس سيعود رائعا مرة أخرى“.

كما اهتمت الصحيفة بتأهل أتلانتا لربع نهائي الدوري الأوروبي وروما لربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، وكتبت: ”غاسبيريني ومورينيو يتقدمان“.

الصحيفة اهتمت بوضع تشيلسي وكتبت: ”تشيلسي مع عدم المزيد من المال يذهب بالحافلة“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل أتلانتا لدور ربع نهائي الدوري الأوروبي وروما لربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، وكتبت: ”فقط أتلانتا، إلى الأمام روما“.

كما اهتمت الصحيفة بوضع يوفنتوس بعد الخروج من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ومقارنتها بفترة بيرلو وكتبت: ”أفضل بيرلو ؟.

الصحيفة اهتمت بتورينو وسباقات موتو جي بي بي وفريق فيراري للفورمولا 1.