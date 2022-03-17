برشلونة يتجاوز غالطة سراي ويتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي

تأهل برشلونة إلى دور الـ8 في الدوري الأوروبي بعد فوزه 2/1 اليوم الخميس على مضيفه غالطة سراي في إياب مباريات دور الـ16.

وعلى ملعب استاد مركب علي سامي يان الرياضي تقدم البرازيلي ماركاو لغالطة سراي في الدقيقة 28 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا كرة من الكسندرو سيكالداو.

ماركاو يتقدم لغلطة سراي على #برشلونة اَخر هدف سجله ماركاو كان في أكتوبر 2020، اليوم يسجل #برشلونة_غلطة_سراي #غلط pic.twitter.com/PTGXvzmCNc — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 17, 2022

وأدرك الشاب بيدري التعادل لبرشلونة بهدف رائع في الدقيقة 37 بعد تمريرة من فيراس توريس، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1.

ووضع المهاجم الغابوبي بيير-إيميريك أوباميانغ برشلونة في المقدمة في الدقيقة 49، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب كامب نو يوم 10 مارس.

وواصل برشلونة تفوقه على غالطة سراي حيث خسر النادي الكتالوني مرة وحيدة في 10 مباريات، في حين فاز برشلونة 6 مرات، وتعادلا في ثلاث مناسبات.

وذكرت شبكة ”أوبتا“ للأرقام والإحصائيات أن برشلونة سجل في 11 مباراة مختلفة بالبطولات الأوروبية ضد الأندية التركية (30 هدفًا)، وأضافت أن برشلونة حقق الفوز 9 مرات، ومرة، وتلقى خسارة وحيدة، كانت في نوفمبر 1994 ضد غالطة سراي.

ومن المقرر أن يحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد يوم الأحد في الكلاسيكو في الدوري الإسباني، ثم يلعب النادي الكتالوني مع إشبيلية.

وتأهل سبورتينغ براغا على حساب موناكو الفرنسي، وغلاسكو رينجرز على حساب النجم الأحمر الصربي، وأتلانتا على حساب باير ليفركوزن، في حين اعتمد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأهل لايبزيغ الألماني على حساب سبارتاك موسكو الروسي.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور الـ8 غدا الجمعة في مدينة نيون السويسرية.

وفياريال هو حامل لقب النسخة الأخيرة من الدوري الأوروبي، في حين أن إشبيلية هو أكثر ناد نال اللقب وفي رصيده 6 ألقاب، مقابل 3 لكل من ليفربول وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس، ولقبين لكل من تشيلسي وبورتو وفينورد روتردام وبارما وغوتنبيرغ وريال مدريد وتوتنهام وبروسيا مونشنغلادباخ.