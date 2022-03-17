ما السؤال الذي أغضب أليغري بعد خسارة يوفنتوس أمام فياريال؟

رد ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس بغضب على أسئلة بشأن الموسم المخيب للآمال لفريقه بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام فياريال أمس الأربعاء.

وخسر يوفنتوس 3-صفر على أرضه أمام الفريق الذي كان يحتل المركز السابع في الدوري الإسباني ليخرج من دور الستة عشر للبطولة للموسم الثالث على التوالي بعد هزيمته 4-1 في النتيجة الإجمالية.

ويقدم الفريق الأكثر حصولا على الألقاب في إيطاليا موسما مخيبا على المستوى المحلي، ويحتل المركز الرابع متأخرا بسبع نقاط عن ميلان المتصدر.

وقال أليغري غاضبا للصحفيين عند سؤاله عن موسم يوفنتوس ”كنت أعرف أنكم ستتحدثون عن الفشل في حالة الخروج، لكن هذا خداع فكري“.

”نشعر بخيبة أمل وسنقيم الوضع لتحسين الفريق. نقوم بذلك كل عام. نحتاج أيضا إلى أن نكون واقعيين. هناك عشرة فرق في أوروبا متفوقة على يوفنتوس. هذا ليس عيبا، إنها حقيقة“.

وأضاف ”أتفق أنه كان يجب علينا التأهل، لكن الأمر لم يكن سهلا. ليس من المجدي الحديث الآن، يجب أن نحافظ على هدوئنا، ونركز على الدوري وكأس إيطاليا لنرى ما إذا كان بإمكاننا الفوز بأي لقب“.

وحسمت ثلاثة أهداف متأخرة من جيرار مورينو وباو توريس وأرنو دانجوما تأهل فياريال إلى دور الثمانية بدوري الأبطال لأول مرة منذ موسم 2008-2009.

وهذه هي المرة الأولى التي ينجح فيها أوناي إيمري مدرب فياريال في عبور مواجهة في أدوار خروج المغلوب بدوري الأبطال، حيث سبق أن خسر في دور الستة عشر مع بلنسية في موسم 2010-2011 وباريس سان جيرمان في 2016-2017 و2017-2018.

وقال إيمري ”كانت لدينا خطة. كنا نعلم أنه ستكون هناك لحظات صعبة لكننا اعتنينا بجيرار وأردنا مشاركته عندما علمنا أن الأمر على ما يرام. اليوم أظهر أنه عاد حقا“.

وتابع ”سنواجه فريقا كبيرا في الدور التالي، تماما مثلما حدث اليوم“.