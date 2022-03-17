الصحف الرياضية: برشلونة في الجحيم.. والشكوك حول بنزيما تستمر قبل الكلاسيكو

شكل تأهل فياريال وتشيلسي حامل اللقب لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس وفياريال ولقاءات إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بأخبار الكلاسيكو والشكوك حول لحاق كريم بنزيما باللقاء وانطلاق موسم سباقات الفورمولا وان واتفاق برشلونة مع شركة سبوتيفي ولقاءات إياب دور الـ16 لدوري المؤتمر الأوروبي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تأهل فياريال لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه في إياب دور الـ16 على يوفنتوس 3-0 وكتبت ”حمام تاريخي ”.

كما تحدثت الصحيفة عن لقاءات الأندية الإسبانية في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي وكتبت عن لقاء غلطة سراي وبرشلونة “ اختبار ناري لبرشلونة قبل زيارة سانتياغو بيرنابيو “ و عن لقاء فرانكفورت وريال بيتيس كتبت “ ريال بيتيس مطالب بريمونتادا في ألمانيا “ وعن لقاء ويستهام يونايتد وإشبيلية كتبت “ التأهل لربع النهائي أولوية لإشبيلية ”.

الصحيفة اهتمت بتصريحات كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد حول الكلاسيكو وكتبت “ أنشيلوتي الكلاسيكو نهائي جدا ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء غلطة سراي وبرشلونة في إياب دور الـ16 للدوري الأوروبي وكتبت “ للفوز ”.

كما تحدثت عن لقائي أنترخت فرانكفورت – ريال بيتيس وويستهام يونايتد – إشبيلية وكتبت “ ريال بيتيس من أجل معجزة في ألمانيا “ و “ إشبيلية من أجل الحفاظ على التقدم ”.

الصحيفة اهتمت بتأهل فياريال لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس بعد الفوز 3-0 في إياب دور الـ16 وتأهل تشيلسي على حساب ليل وكتبت “ فياريال يحقق الإنجاز في تورينو ويتأهل لربع النهائي “ و “ تشيلسي لم يترك أي حظ لفريق ليل ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء غلطة سراي وبرشلونة في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي وكتبت “ الضغط التركي “ وأيضا عن اتفاق برشلونة مع سبوتيفي كتبت “ كل أرقام اتفاق برشلونة مع سبوتيفي ”.

كما تحدثت عن تأهل فياريال لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز 3-0 على يوفنتوس في إياب دور الـ16 وكتبت “ الغواصات الصفراء تغرق يوفنتوس ”.

الصحيفة اهتمت بلقائي فرانكفورت – ريال بيتيس، و ويستهام يونايتد – إشبيلية وكتبت ”تحد أوروبي مزدوج لـ إشبيلية“.

كما اهتمت الصحيفة بريال مدريد قبل الكلاسيكو وكتبت “ كريم بنزيما سيكون مشكوكا في مشاركته في الكلاسيكو حتى الساعات الأخيرة ”.

آس

ركزت الصحيفة على موسم سباقات الفورمولا وان وتواجُد سائقين إسبانيين وكتبت ”رصاصتان ”.

كما تحدثت عن تأهل فياريال لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز 3-0 على يوفنتوس في إياب دور الـ16 وكتبت “ غواصات نووية ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء غلطة سراي وبرشلونة في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي وكتبت “ برشلونة في الجحيم ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على إقصاء ليل أمام تشيلسي حامل اللقب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بعد خسارته أيضا في الإياب 2-1 وكتبت “ البلوز الأبطال ”

كما تحدثت عن تأهل فياريال لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه 3-0 على يوفنتوس في إياب دور الـ16 وكتبت “ يوفنتوس تغرق بشكل حاد ”

الصحيفة اهتمت بلقاء أولمبيك ليون وبورتو في إياب دور الـ16 للدوري الأوروبي وكتبت ”أولمبيك ليون بوجهين ”

الصحف الإيطالية

كورييري ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على إقصاء يوفنتوس من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام فياريال 3-0 وكتبت ”خروج أيضا يوفنتوس، الإيطاليون كلهم عادوا للمنزل، وأليغري مسلسل انتهى “ و “ سنشاهده في التلفزيون ”.

كما اهتمت بلقاء روما وفيتيس الهولندي في إياب دور الـ16 من دوري المؤتمر الأوروبي وكتبت ”فيتيس و الديربي، روما منقسم ”.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على إقصاء يوفنتوس من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام فياريال وكتبت ”صفر يوفنتوس ”.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء بايرن ليفركوزن وأتلانتا في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي وكتبت ”جاسبيريني: مالينوفسكي مضاد لبايرن ”.

الصحيفة اهتمت أيضا بميلان وكتبت “ ميلان: هجوم وضغط من أجل أوريغي ”.