ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد نهاية دور الـ16: محمد صلاح وبنزيما يطاردان ليفاندوفسكي

حافظ المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ على صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد نهاية دور الـ16 الذي شهد خروج مطارده الأقرب الإيفواري سبيستيان هيلير برفقة فريقه أياكس.

وبعد نهاية لقاءات دور الـ 16 يتوفر المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي على 12 هدفا مقابل 11 هدفا للإيفوري سبيستيان هيلير مهاجم أياكس الذي غادر المسابقة.

وأصبح الثنائي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول والفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد هما المطاردين المباشرين للمتصدر ليفاندوفسكي بعد تأهل نادييهما لربع النهائي ولكل منهما 8 أهداف بفارق 4 أهداف عن الصدارة.

كما خرج البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد من السباق برفقة الفرنسي كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ويملكان 6 أهداف. وكان الفرنسي كريستوفر نكونو قد خرج من دور المجموعات برفقة فريقه لايبزيج ويملك 7 أهداف.

وغادر أيضا السباق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان ويملك 5 أهداف بينما ما زال في المنافسة الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي ( 6 أهداف ) و الألماني ليروي ساني جناح بايرن ميونخ ( 6 أهداف ).

وبعد نهاية دور الـ 16 بلغ عدد الأهداف المسجلة في النسخة الحالية 338 هدفا في 112 لقاء بمعدل بلغ 3،02 هدف في كل لقاء وهدف كل 30 دقيقة.

ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب الأقوى هجوما برصيد 30 هدفا مقابل 23 هدفا لمانشستر سيتي و22 هدفا لأياكس و 19 هدفا لليفربول و 17 هدفا لكل من تشيلسي وريال مدريد.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا:

1- البولندي روبيرت ليفاندوفسكي ( بايرن ميونخ ) : 12 هدفا.

2–الإيفواري سبيستيان هيلير ( أياكس ) : 11 هدفا.

3- المصري محمد صلاح ( ليفربول ) والفرنسي كريم بنزيمة ( ريال مدريد ): 8 أهداف

5- الفرنسي كريستوفر نكونو ( لايبزيج ) : 7 أهداف.

6- البرتغالي كريستيانو رونالدو ( مانشستر يونايتد ) والجزائري رياض محرز ( مانشستر سيتي ) والفرنسي كليان مبابي ( باريس سان جيرمان ) و الألماني ليروي ساني ( بايرن ميونخ ) : 6 أهداف.

10- الأرجنتيني ليونيل ميسي ( باريس سان جيرمان ) والهولندي أرنوت جروينفيلد ( فياريال ): 5 أهداف.