فياريال يسحق يوفنتوس بثلاثية نظيفة ويُقصيه من دوري أبطال أوروبا

بلغ فياريال الإسباني دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على مضيفه يوفنتوس الإيطالي 3 – صفر، يوم الأربعاء، في إياب دور الستة عشر من المسابقة.

وبعد التعادل 1-1 في الذهاب سيطر يوفنتوس على الشوط الأول ولم يكن محظوظا عندما ارتدت كرة دوسان فلاهوفيتش من العارضة.

فياريال الإسباني يحقق أكبر مفاجآت دوري أبطال أوروبا ويفوز على يوفينتوس وسط جمهوره بثلاثية نظيفة ليتأهل إلى ربع النهائي pic.twitter.com/r72sCQLWZ8 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 16, 2022

ولم يستطع صاحب الأرض مواصلة الضغط بعد الاستراحة واكتفى فياريال بالدفاع وانتظار لحظته التي جاءت في الدقيقة 78 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لحكم الفيديو المساعد.

ونفذ البديل جيرار مورينو الركلة بنجاح بعد لحظات من مشاركته ليمنح الفريق الإسباني التقدم.

وأشرك يوفنتوس لاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا حيث سعى لإدراك التعادل لكن فياريال حسم تأهله بهدفين عبر باو توريس وركلة جزاء أخرى نفذها أرنو دانجوما ليكمل فريق المدرب أوناي إيمري فوزا للذكرى.

ونجح فياريال في التأهل بعد تفوقه على الفريق الإيطالي 4 – 1 بمجموع المباراتين، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1 – 1.