رياضة

فياريال يسحق يوفنتوس بثلاثية نظيفة ويُقصيه من دوري أبطال أوروبا
تاريخ النشر: 16 مارس 2022 22:01 GMT
تاريخ التحديث: 16 مارس 2022 22:45 GMT

فياريال يسحق يوفنتوس بثلاثية نظيفة ويُقصيه من دوري أبطال أوروبا

نجح فياريال في التأهل بعد تفوقه على الفريق الإيطالي 4 - 1 بمجموع المباراتين

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

بلغ فياريال الإسباني دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على مضيفه يوفنتوس الإيطالي 3 – صفر، يوم الأربعاء، في إياب دور الستة عشر من المسابقة.

وبعد التعادل 1-1 في الذهاب سيطر يوفنتوس على الشوط الأول ولم يكن محظوظا عندما ارتدت كرة دوسان فلاهوفيتش من العارضة.

ولم يستطع صاحب الأرض مواصلة الضغط بعد الاستراحة واكتفى فياريال بالدفاع وانتظار لحظته التي جاءت في الدقيقة 78 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لحكم الفيديو المساعد.

ونفذ البديل جيرار مورينو الركلة بنجاح بعد لحظات من مشاركته ليمنح الفريق الإسباني التقدم.

وأشرك يوفنتوس لاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا حيث سعى لإدراك التعادل لكن فياريال حسم تأهله بهدفين عبر باو توريس وركلة جزاء أخرى نفذها أرنو دانجوما ليكمل فريق المدرب أوناي إيمري فوزا للذكرى.

ونجح فياريال في التأهل بعد تفوقه على الفريق الإيطالي 4 – 1 بمجموع المباراتين، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1 – 1.

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