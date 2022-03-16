موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والأندية المتأهلة

اكتمل عقد الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بصعود تشيلسي الإنجليزي رغم أزماته وفياريال الإسباني على حساب ليل الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي على الترتيب.

وحقق فياريال المفاجأة وسحق يوفنتوس بثلاثية نظيفة على ملعبه في تورينو في مباراة الإياب ليفوز 4-1 في إجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والعودة، بينما كرر تشيلسي فوزه على ليل في فرنسا 2-1 لينتصر بنتيجة 4-1 أيضا في مجموع المباراتين.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) على موقعه الرسمي على الإنترنت إن قرعة دور ربع النهائي وقبل النهائي لدوري أبطال أوروبا 2021/202 ستجرى يوم الجمعة الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت وسط أوروبا (13:00 بتوقيت القاهرة و14:00 بتوقيت مكة المكرمة) في مقر اليويفا في مدينة نيون السويسرية.

ربع نهائي دوري أبطال أوروبا سيضم "٣" أندية إسبانية و"٣" إنجليزية 🇪🇦 ريال مدريد

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ليفربول

🇩🇪 بايرن ميونخ

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 مانشستر سيتي

🇪🇦 أتلتيكو مدريد

🇵🇹 بنفيكا

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 تشيلسي

🇪🇸 فياريال pic.twitter.com/aHw5irvbMK — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 16, 2022

الأندية المشاركة في القرعة

وتضم القرعة الأندية المتأهلة من دور الستة عشرة وهي كالتالي:

أتليتكو مدريد(إسبانيا) وبايرن ميونخ (ألمانيا) وبنفيكا (البرتغال) وليفربول (إنجلترا) ومانشستر سيتي (إنجلترا) وريال مدريد (إسبانيا) وتشيلسي (إنجلترا) و فياريال(إسبانيا).

كيفية إجراء القرعة

وستحدد القرعة مواجهات دور ربع النهائي وقبل النهائي ، كما ستجرى قرعة لتحديد الفريق ”المضيف“ للمباراة النهائية لأسباب إجرائية.

وستكون القرعة مفتوحة ، لذلك لا يوجد مصنفين أو قاعدة عدم مواجهة فريقين من دولة واحدة، أي أنه قد تشهد القرعة مواجهة ديربي بين ريال وأتلتيكو مدريد أو مانشستر سيتي مع ملاحقه المباشرة على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول، بمعنى أن أي فريق يمكنه مواجهة أي فريق آخر بين الأندية المتأهلة لربع النهائي.

متى ستقام مواجهات دور ربع النهائي وقبل النهائي؟

ربع النهائي:

مباراة الذهاب: 5/6 أبريل/نيسان

مبارات العودة: 12/13 أبريل/نيسان

نصف النهائي:

مباراة الذهاب: 26/27 أبريل/نيسان

مباراة العودة: 3/4 مايو/آيار

ومن الجدير بالذكر أن اليويفا ألغى قاعدة احتساب الهدف الاعتباري خارج الأرض في حال التعادل في نتيجتي مباراتي الذهاب والعودة في الأدوار الإقصائية لبطولاته.

وفي حال تعادل أي فريقين في مجموع المباراتين، سيتم الذهاب مباشرة إلى الأشواط الإضافية، بغض النظر عن عدد الأهداف المسجلة في الجولتين، وحال انتهاء الشوطين بالتعادل يلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

النهائي:

السبت 28 مايو/آيار على استاد فرنسا الدولي في باريس

تقام المباراة النهائية لهذا الموسم في استاد فرنسا في باريس ، والذي استضاف نهائي نسختي عامي 2000 و 2006 بالإضافة إلى نهائي يورو 2016. وستنطلق المباراة النهائية في تمام الساعة 21:00 بتوقيت وسط أوروبا (22:00 بتوقيت القاهرة و23:00 بتوقيت مكة المكرمة) يوم السبت 28 مايو/آيار.