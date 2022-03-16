الصحف الرياضية: ريال مدريد يذهب إلى هالاند.. وبرشلونة يبرم التعاقد الثاني

شكل تأهل أتلتيكو مدريد وبنفيكا لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ولقاءا يوفنتوس أمام فياريال وليل الفرنسي في مواجهة تشيلسي في إياب دور الـ 16 العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بسعي ريال مدريد بقوة للتعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند واتفاق برشلونة مع شركة سبوتيفي لإطلاق اسمها على ملعب الكامب نو واقتراب الفريق من التعاقد مع الإيفواري فرانك كيسي لاعب ميلان والاستياء من طريقة معاملة فينيسيوس جونيور.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تأهل أتلتيكو مدريد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه في إياب دور الـ 16 على مانشستر يونايتد 1-0 وكتبت :“ الباب الكبير ”.

كما تحدثت عن خطوات ريال مدريد من أجل التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند وكتبت :“ ريال مدريد يذهب باتجاه هالاند ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء يوفنتوس وفياريال في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ القفزة الكبرى ”.

كما اهتمت بتغيير تسمية ملعب الكامب نو بعد اتفاق إدارة برشلونة مع شركة “ سبوتيفي “ وكتبت :“سبوتيفي كامب نو“.

سبورت

ركزت الصحيفة على اقتراب برشلونة من التعاقد مع الإيفواري فرانك كيسي لاعب ميلان في صفقة حرة وكتبت :“ كيسي التعاقد الثاني“.

الصحيفة تحدثت عن اتفاق برشلونة مع شركة ”سبوتيفي“ لتغيير اسم ملعب الكامب نو وكتبت :“سبوتيفي تم الاتفاق“.

الصحيفة اهتمت بتأهل أتلتيكو مدريد على حساب مانشستر يونايتد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“أتلتيكو مدريد يقصي كريستيانو رونالدو“.

كما اهتمت بدخول ريال مدريد بقوة في صفقة النرويجي إيرلينغ هالاند وكتبت :“ ريال مدريد يحاول بقوة من أجل إيرلينغ هالاند“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على إنهاء برشلونة اتفاقه مع شركة “ سبوتيفي “ وكتبت :“ إنهاء اتفاق برشلونة مع سبوتيفي ”.

كما تحدثت عن تأهل أتلتيكو مدريد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر يونايتد والفوز 1-0 في إياب دور الـ 16 وكتبت :“ إنجاز لأتلتيكو مدريد في أولد ترافورد ”.

الصحيفة اهتمت بسوق انتقالات برشلونة الصيفي القادم وقرب إنهاء تعاقده رسميا مع الإيفواري فرانك كيسي ومحاولة ضم المصري محمد صلاح وكتبت :“ سوق انتقالات متحرك ”.

آس

ركزت الصحيفة على تأهل أتلتيكو مدريد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على مانشستر يونايتد 1-0 في إياب دور الـ 16 وكتبت :“ أتلتيكو مدريد من الأحلام ”.

كما تحدثت الصحيفة عن لقاء يوفنتوس وفياريال في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ نحو إنجاز في تورينو ”.

الصحيفة اهتمت بمعاملة فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد وكتبت :“ استياء من معاملة فينيسيوس جونيور ”.

كما اهتمت الصحيفة ببرشلونة وتعاقده مع الإيفواري فرانك كيسي لاعب ميلان وكتبت :“ كيسي ينهي إجراءات تعاقده مع برشلونة ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء ليل وتشيلسي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ ليل يريد معاقبة تشيلسي ”.

كما اهتمت بتأهل أتلتيكو مدريد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تجاوزه في إياب دور الـ 16 مانشستر يونايتد 1-0 وكتبت :“ غريزمان يمنح أتلتيكو مدريد التأهل ”.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء يوفنتوس وفياريال في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وتصريحات المدرب ماسيميليانو أليغري وكتبت :“ أليغري : أريد النهائي ”.

كما تحدثت عن تأهل أتلتيكو مدريد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر يونايتد ونجمه كريستيانو رونالدو وكتبت :“ كريستيانو رونالدو إلى المنزل ، انتقام دييغو سيميوني ”.

الصحيفة اهتمت بفريق فيراري للفورمولا وان وكتبت :“ فيراري بإمكانك الفوز ”.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء يوفنتوس وفياريال في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ يوفنتوس يلعبها في 14 ”.

كما اهتمت الصحيفة بتأهل أتلتيكو مدريد على حساب مانشستر يونايتد وبنفيكا على حساب أياكس لربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ دييغو سيميوني يقصي كريستيانو رونالدو “ و “ إنجاز لبنفيكا ، أياكس خارج المسابقة ”.

الصحيفة اهتمت بمستقبل نجمي وسط قطبي ميلان وكتبت :“ بروزوفيتش نعم ، كيسي نحو برشلونة ”.