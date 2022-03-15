الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أطاح أتلتيكو مدريد الإسباني بمضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه عليه 1 / صفر، في إياب دور الستة عشر من المسابقة.

ونجح أتلتيكو مدريد في التأهل مستفيدا من تفوقه 2 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى لقاء الذهاب في مدريد بالتعادل 1 / 1، ليبلغ فريق العاصمة الإسبانية دور الثمانية.

كما نجح بنفيكا البرتغالي في التغلب على أياكس أمستردام الهولندي في عقر داره بهدف دون رد، ليخطف بطاقة التأهل من قلب ملعب ”يوهان كرويف أرينا“.

وأحرز داروين نونيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77، ليفوز بنفيكا (3-2) بمجموع المباراتين بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل 2-2.

وانضم أتلتيكو مدريد وبنفيكا إلى كل من ريال مدريد وبايرن ميونخ وليفربول ومانشستر سيتي في دور الـ8.

وفي ما يلي الأندية المتأهلة لدور الـ8 بدوري أبطال أوروبا حتى الآن:

• بايرن ميونخ

• ليفربول

• ريال مدريد

• مانشستر سيتي

• أتلتيكو مدريد

• بنفيكا

وتتبقى فرقتين من أصل 4 8 سيتم حسم هويتها غدا من خلال المباريات التالية:

• تشيلسي – ليل

• فياريال – يوفنتوس