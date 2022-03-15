بنفيكا يبلغ دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا بفوز مثير على أياكس بملعب يوهان كرويف

أحرز المهاجم داروين نونيز هدفا في الدقيقة 77، ليفوز بنفيكا بشكل مفاجئ 1-صفر خارج أرضه على أياكس أمستردام ليخطف بطاقة التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا من قلب ملعب ”يوهان كرويف أرينا“.

وارتقى مهاجم أوروغواي أعلى من دفاع أياكس وقابل ركلة حرة وسجل هدف المباراة الوحيد ليمنح بنفيكا التفوق 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وظهر ثنائي دفاع بنفيكا المخضرم المكون من يان فرتونجن ونيكولاس أوتامندي بشكل رائع، وفشل أياكس في ترجمة السيطرة إلى أهداف.

وكان أياكس فاز بكل مبارياته في دور المجموعات، وبعد التعادل 2-2 في مباراة الذهاب في لشبونة الشهر الماضي، كان من المنتظر أن ينجح في بلوغ دور الثمانية مع امتلاك أفضلية اللعب على أرضه.