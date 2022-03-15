فوت ميركاتو: قادة باريس سان جيرمان يعرضون نيمار على عدة أندية

قررت إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي الاستغناء بشكل نهائي عن البرازيلي نيمار جونيور، بعد ظهوره بمستوى سيء خلال الفترة الأخيرة.

وتعرض لاعبو باريس سان جيرمان لصافرات استهجان وشتائم خلال لقاء الفريق في الدوري الفرنسي أمام بوردو في ملعب حديقة الأمراء بباريس؛ حيث عبرت الجماهير عن غضبها واستيائها من إقصاء فريقها من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا إثر الهزيمة في الإياب أمام ريال مدريد 3-1 وبعد الفوز ذهابا 1-0.

ووجهت جماهير باريس سان جيرمان هتافات مسيئة وشتائم ضد البرازيلي نيمار جونيور، قبيل انطلاق مباراة فريقها أمام بوردو، يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الفرنسي.

وتعرض نيمار لوابل من الهتافات المسيئة والسباب من جانب جماهير سان جيرمان، حيث اتهمه بأنه السبب الرئيسي في سوء مستوى الفريق.

ونشرت صحيفة ”فوت ميركاتو“ تقريرا قالت فيه إن نادي باريس سان جيرمان عرض نيمار على برشلونة والعديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار يواجه صعوبة في باريس سان جيرمان، ولا شيء يسير على ما يرام بالنسبة للاعب البرازيلي الرائع سواء من حيث حالته البدنية أو أدائه، أو ببساطة علاقته مع الجماهير الباريسية.

وأصبح النجم البرازيلي البالغ من العمر 30 عاما منبوذا في باريس سان جيرمان حتى عرضته إدارة النادي العاصمي على العديد من الأندية الأوروبية في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك نادي برشلونة ناديه السابق.

ووفقا للصحيفة، فقد حاولت إدارة البي إس جي منذ عدة أشهر إيجاد مخرج لنجمها البرازيلي، وتم التواصل مع نادي برشلونة، ولكن لم يكن ذلك ممكنا في ظل الصعوبات المالية الجسيمة، حيث يبلغ صافي راتبه حوالي 30 مليون يورو سنويا.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن إدارة باريس سان جيرمان منفتحة لمحاولة تقديم مخرج لنيمار مع الحد من الضرر ماليا.