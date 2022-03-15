الصحف الرياضية: كريستيانو رونالدو يتحدى سيميوني.. وريال مدريد يفقد بنزيما

شكل لقاء مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وفوز ريال مدريد على ريال مايوركا 3-0 وابتعاده في صدارة الدوري الإسباني بفارق 10 نقاط وإصابة كريم بنزيما ورودريغو العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بانقطاع الاتصال بين ميسي وخوان لابورتا منذ رحيله وبحث برشلونة عن نجم كبير في الصيف القادم وسقف الأجور السلبي للفريق، وأزمة باريس سان جيرمان والجدل حول التحكيم في إيطاليا وتألق رافائيل نادال وجايل مونفيس في بطولة انديان ويلز للتنس.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على ريال مايوركا 3-0 وتوسيع الفارق في صدارة الدوري الإسباني إلى 10 نقاط وكتبت :“ إلى 10 نقاط ”.

كما تحدثت الصحيفة عن سقف الرواتب الذي أعلنته رابطة الدوري الإسباني وكتبت عن برشلونة :“ برشلونة مع سقف رواتب سلبي ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :“افعلها أتلتيكو مدريد ”.

كما اهتمت بتأهل الإسباني رافائيل نادال لدور الـ 16 من بطولة أنديان ويلز.

سبورت

ركزت الصحيفة على محاولة برشلونة التعاقد مع نجم كبير الصيف القادم بين إيرلينغ هالاند وروبيرت ليفاندوفسكي ومحمد صلاح وكتبت :“ سيكون هناك نجم كبير ”.

كما تحدثت عن علاقة ميسي وخوان لابورتا وكتبت :“ ميسي ولابورتا : ليس هناك تواصل منذ أن غادر ”.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على ريال مايوركا 3-0 في الدوري الإسباني وقبل لقاء الكلاسيكو وكتبت :“ ريال مدريد يفقد بنزيما ورودريغو ”.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ أتلتيكو مدريد ضد كريستيانو رونالدو ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الأسبوع الحاسم في برشلونة بمواجهة غلطة سراي في الدوري الأوروبي وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني وكتبت :“ أسبوع كبير ”.

كما تحدثت عن لقاء مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ أتلتيكو مدريد للحلم في أولد ترافورد ”.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على ريال مايوركا 3-0 في الدوري الإسباني وكتبت : ”ثنائية لكريم بنزيما“.

كما اهتمت الصحيفة بأخبار برشلونة وكتبت :“ محمد صلاح يظهر كبديل لإيرلينغ هالاند “ و “ سقف رواتب برشلونة : 144 مليونا.. سلبي ”.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على ريال مايوركا 3-0 في الدوري الإسباني وتألق الثنائي كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور وكتبت :“ هيا اثنان ”.

كما تحدثت عن لقاء مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ حلم في ملعب الأحلام ”.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة واهتمامه بالمصري محمد صلاح وكتبت :“ برشلونة : محمد صلاح الخطة “ ب ”.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل مانشستر سيتي سلبيا أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت :“ كريستال بالاس مقاوم لمانشستر سيتي ويصبح ليس بعيدا عن كلوب ”.

كما اهتمت الصحيفة باستهداف مانشستر يونايتد لتوتنهام عبر رغبته التعاقد مع نجمه الحالي هاري كين ومدربه السابق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو وكتبت :“ مانشستر يونايتد يستهدف هداف توتنهام “ و “ إعادة الاتحاد ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تألق الفرنسي جايل مونفيس في بطولة إنديان ويلز للتنس وإقصائه المصنف الأول الروسي ميدفيديف وكتبت :“ مونفيس فريد ”

كما تحدثت عن أزمة باريس سان جيرمان وكتبت :“ غير متوقع مثل ميسي ”.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على ريال مايوركا 3-0 في الدوري الإسباني وكتبت :“ كريم بنزيما يتألق ويتعرض لإصابة“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديل سبورت

ركزت الصحيفة على فوز لاتسيو على فينيزيا 1-0 في الدوري الإيطالي وصعوده للمركز الخامس وكتبت :“ تجاوز إيموبيلي لاتسيو في المركز الخامس ”.

الصحيفة اهتمت بالتحكيم في الدوري الإيطالي والجدل حول مستوى الحكام وكتبت :“ الحكام الخانقون ”.

كما اهتمت بالصراع حول لقب الدوري الإيطالي وكتبت :“ لقب الدوري الإيطالي بين 4 أندية على علو منخفض ”.

الصحيفة تحدثت عن لقاء مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا وكتبت :“ كريستيانو رونالدو يتحدى دييغو سيميوني من أجل مقعد في ربع النهائي ”.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على الإيطالي ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس وكتبت :“ باريس سان جيرمان يحاول التعاقد مع أليغري“.

كما اهتمت الصحيفة بأخطاء الحكام خلال لقاء تورينو وإنتر ميلان وعدم احتساب ضربة جزاء لتورينو.

الصحيفة اهتمت بلقاء مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ دوري أبطال أوروبا : تحدي كريستيانو رونالدو وأتلتيكو مدريد ”.