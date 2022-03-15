ترتيب الحذاء الذهبي.. إيموبيلي يتقدم على محمد صلاح

واصل البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ تعزيز صدارته لترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي، فيما تقدم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد للمركز الثالث والإيطالي شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو للمركز الرابع والمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول للمركز الخامس.

وسجل ليفاندوفسكي متصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني هدف فريقه الوحيد في التعادل أمام هوفينهايم ليرفع رصيده في صدارة ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي إلى 58 نقطة من 29 هدفا ويحتل المركز الأول متقدما على النرويجي أوهي أومويوانفو لاعب مولدة الذي يملك 48 نقطة من 32 هدفا ويحتل المركز الثاني.

وسجل الفرنسي كريم بنزيما متصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني هدفين في فوز فريقه على ريال مايوركا 3-0 ورفع رصيده إلى 44 نقطة من 22 هدفا في المركز الثالث.

وارتقى الإيطالي شيرو إيموبيلي هداف لاتسيو متصدر هدافي الدوري الإيطالي للمركز الرابع برصيد 42 نقطة من 21 هدفا بعد تسجيله هدف فوز فريقه على فينيزيا.

وفي المركز الخامس يتواجد عدة لاعبين وهم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول متصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز الذي سجل أحد أهداف فريقه خلال الفوز على برايتون.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 40 نقطة من 20 هدفا برفقة كل من الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس والتشيكي باتريك ستشيك مهاجم باير ليفركوزن.

ترتيب هدافي الدوريات الخمسة الكبرى:

1 – البولندي روبيرت ليفاندوفسكي ( بايرن ميونخ ) : 58 نقطة – 29 هدفا

2- الفرنسي كريم بنزيما ( ريال مدريد ) : 44 نقطة – 22 هدفا

3- الإيطالي تشيرو إيموبيلي ( لاتسيو ) : 42 نقطة – 21 هدفا

4- التشيكي باتريك ستشيك ( باير ليفركوزن ) والصربي دوشان فلاهوفيتش ( فيورنتينا / يوفنتوس ) والمصري محمد صلاح ( ليفربول ): 40 نقطة – 20 هدفا

7- النرويجي إيرلينغ هالاند ( بروسيا دورتموند ) : 32 نقطة – 16 هدفا.

طريقة احتساب نقاط الحذاء الذهبي

– بالنسبة للدوريات الخمسة الكبرى (إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا)، فإن عدد الأهداف يضرب في 2.

– بالنسبة للدوريات من 6 إلى 22: عدد الأهداف يضرب في 1.5.

– بالنسبة لباقي الدوريات: عدد النقاط يساوي عدد الأهداف.