ماركا: عودة ميسي إلى برشلونة غير مطروحة من الطرفين

لا تبدو عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة سهلة كما يتصورها البعض، حيث إن علاقة النجم الأرجنتيني لم تكن على ما يرام مع النادي الكتالوني قبل رحيله الصيف الماضي إلى باريس سان جيرمان وكذلك علاقته مع خوان لابورتا لا تزال معقدة.

وأراد قائد الأرجنتين الاستمرار في برشلونة وكان عمليا قد رتب كل شيء لتمديد علاقته مع كامب نو حتى بعد اعتزاله، ومع ذلك، فقد فوجئ بشكل غير سار بأن لابورتا رئيس النادي غير رأيه بين عشية وضحاها ليضطر ميسي لوداع برشلونة أمام العالم والدموع في عينيه.

مفاجأة.. والد ليونيل ميسي يتواصل مع برشلونة بشأن عودة نجله https://t.co/LbxuhWuPcq pic.twitter.com/dAKiiXgbHi — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 13, 2022

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن لابورتا يريد استعادة العلاقة مع مهاجم باريس سان جيرمان، لكنه يعلم أنها معقدة للغاية في الوقت الحالي، لكنه يعتقد أن هذه الفكرة يمكن أن تتحقق في المستقبل.

وأضافت الصحيفة أنه في الوقت الحالي العلاقة بين الطرفين غير موجودة رغم ما تردد بشأن تواصل خورخي ميسي والد اللاعب مع إدارة النادي من أجل استطلاع الرأي بشأن عودته لكن الحقيقة هي أن هذا الاحتمال لم يتم النظر فيه حاليًا.

وصحيح أن خروج باريس سان جيرمان على يد ريال مدريد من دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا كان مؤلمًا للغاية، لكن هذا لا يعني أن ليونيل يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان.

هل فقد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو هيمنتهما وسقطا من القمة؟ https://t.co/Mn34Dh6GAF pic.twitter.com/0bg6ecuBLd — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 12, 2022

وينوي اللاعب البالغ من العمر 34 عاما البقاء لنهاية عقده المستمر لمدة عامين مع باريس سان جيرمان ولم يفكر في العودة إلى برشلونة.

أما برشلونة فيرغب في عودة هدافه التاريخي، لكن في الوقت الحالي تعتبر عملية غير مجدية لأن تكلفتها مرتفعة للغاية نظرا لأنه لا يوجد من يعتقد أن باريس سان جيرمان سيسمح لميسي بالرحيل مجانًا.

لكن الجميع في برشلونة يسأل عما إذا كان سيعود في يوم من الأيام، سواء للعمل كمدير رياضي أو أي منصب آخر، لكن لا يبدو أن عودته ستكون ممكنة كلاعب، نظرا لتعقد علاقته مع لابورتا لدرجة جعلت من المستحيل ارتداء قميص الفريق في ظل رئاسة لابورتا.

جيروم روثين: إذا قرر مبابي البقاء في باريس سان جيرمان سيرحل ميسي أو نيمار https://t.co/X1ldbCRUDV pic.twitter.com/H2SB6uNlLn — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 11, 2022

وقابلت جماهير باريس سان جيرمان ميسي وزملاءه في الفريق ببرود وهتفت ضد نيمار عندما كان في طريقه لتسديد ركلة حرة خلال مباراة بوردو يوم الأحد كما طالبت باستقالة ناصر الخليفي رئيس النادي وليوناردو المدير الرياضي.

وتعرض النجم الأرجنتيني لصافرات استهجان خلال الفوز على بوردو بثلاثية نظيفة في الدوري الفرنسي، ما أثر بشدة على الهداف التاريخي للنادي الكتالوني.

وفي الصيف الماضي وقع الهداف التاريخي لبرشلونة عقدا مع باريس سان جيرمان لمدة ثلاثة مواسم الصيف الماضي، على أن يكون الموسم الثالث اختياريا.