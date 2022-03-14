رياضة

ماركا: عودة ميسي إلى برشلونة غير مطروحة من الطرفين
تاريخ النشر: 14 مارس 2022 17:43 GMT
تاريخ التحديث: 14 مارس 2022 18:35 GMT

ماركا: عودة ميسي إلى برشلونة غير مطروحة من الطرفين

ليونيل ميسي ينوي الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى نهاية عقده الحالي.

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المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

لا تبدو عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة سهلة كما يتصورها البعض، حيث إن علاقة النجم الأرجنتيني لم تكن على ما يرام مع النادي الكتالوني قبل رحيله الصيف الماضي إلى باريس سان جيرمان وكذلك علاقته مع خوان لابورتا لا تزال معقدة.

وأراد قائد الأرجنتين الاستمرار في برشلونة وكان عمليا قد رتب كل شيء لتمديد علاقته مع كامب نو حتى بعد اعتزاله، ومع ذلك، فقد فوجئ بشكل غير سار بأن لابورتا رئيس النادي غير رأيه بين عشية وضحاها ليضطر ميسي لوداع برشلونة أمام العالم والدموع في عينيه.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن لابورتا يريد استعادة العلاقة مع مهاجم باريس سان جيرمان، لكنه يعلم أنها معقدة للغاية في الوقت الحالي، لكنه يعتقد أن هذه الفكرة يمكن أن تتحقق في المستقبل.

وأضافت الصحيفة أنه في الوقت الحالي العلاقة بين الطرفين غير موجودة رغم ما تردد بشأن تواصل خورخي ميسي والد اللاعب مع إدارة النادي من أجل استطلاع الرأي بشأن عودته لكن الحقيقة هي أن هذا الاحتمال لم يتم النظر فيه حاليًا.

وصحيح أن خروج باريس سان جيرمان على يد ريال مدريد من دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا كان مؤلمًا للغاية، لكن هذا لا يعني أن ليونيل يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان.

وينوي اللاعب البالغ من العمر 34 عاما البقاء لنهاية عقده المستمر لمدة عامين مع باريس سان جيرمان ولم يفكر في العودة إلى برشلونة.

أما برشلونة فيرغب في عودة هدافه التاريخي، لكن في الوقت الحالي تعتبر عملية غير مجدية لأن تكلفتها مرتفعة للغاية نظرا لأنه لا يوجد من يعتقد أن باريس سان جيرمان سيسمح لميسي بالرحيل مجانًا.

لكن الجميع في برشلونة يسأل عما إذا كان سيعود في يوم من الأيام، سواء للعمل كمدير رياضي أو أي منصب آخر، لكن لا يبدو أن عودته ستكون ممكنة كلاعب، نظرا لتعقد علاقته مع لابورتا لدرجة جعلت من المستحيل ارتداء قميص الفريق في ظل رئاسة لابورتا.

وقابلت جماهير باريس سان جيرمان ميسي وزملاءه في الفريق ببرود وهتفت ضد نيمار عندما كان في طريقه لتسديد ركلة حرة خلال مباراة بوردو يوم الأحد كما طالبت باستقالة ناصر الخليفي رئيس النادي وليوناردو المدير الرياضي.

وتعرض النجم الأرجنتيني لصافرات استهجان خلال الفوز على بوردو بثلاثية نظيفة في الدوري الفرنسي، ما أثر بشدة على الهداف التاريخي للنادي الكتالوني.

وفي الصيف الماضي وقع الهداف التاريخي لبرشلونة عقدا مع باريس سان جيرمان لمدة ثلاثة مواسم الصيف الماضي، على أن يكون الموسم الثالث اختياريا.

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