ردة فعل أنتونيلا على صافرات الاستهجان ضد ميسي (صور)

عبرت جماهير باريس سان جيرمان عن غضبها من خروج الفريق أمام ريال مدريد من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا خلال اللقاء أمام بوردو في الدوري الفرنسي، حيث واجهت النجوم بصافرات استهجان كلما لمسوا الكرة طيلة اللقاء في الفوز الكبير 3/0.

وكان أبرز المستهدفين النجم البرازيلي نيمار وصديقه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بينما أفلت النجم الفرنسي كيليان مبابي من غضب الجماهير وكان الوحيد الذي تلقى الدعم والمساندة والتصفيق.



ومن بين الحضور في ملعب حديقة الأمراء كانت تتواجد أنتونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي، والتي رصدت الصور ردة فعلها على صافرات الاستهجان ضد زوجها.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ فإن أنتونيلا روكوزو شعرت بالحزن والغضب وحاولت إخفاء شعورها لكن كل شيء كان واضحا على تعبير وجهها وكانت عيناها حزينة.

وأكدت الصحيفة أن أنتونيلا روكوزو زوجة ميسي عضت شفتيها وفي علم النفس تعتبر الحركة تعبيرا عن رغبتها في البقاء هادئة وعدم الانفعال.

مفاجأة.. والد ليونيل ميسي يتواصل مع برشلونة بشأن عودة نجله https://t.co/LbxuhWuPcq pic.twitter.com/dAKiiXgbHi — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 13, 2022

وحملت الجماهير ميسي مسؤولية الإقصاء أمام ريال مدريد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وبأنه لاعب يتجول في الملعب ولا علاقة له بميسي برشلونة الذي كان يتألق كل أسبوع.

وعبرت بعض الجماهير عن رأيها في النجم الأرجنتيني ودوره في إقصاء الفريق وقالت: ”إنه ليس ميسي إنه متقاعد جاء لباريس“، و“أفسد كل المفاتيح، أضاع ضربة جزاء كانت مفتاحا في الذهاب ولم يظهر أبدا“.

كما طالبت الجماهير برحيل ميسي وعودته لبرشلونة وطلبت منه أن يصحب صديقه البرازيلي نيمار، وقال أحد المشجعين: ”إن كنت تريد العودة لبرشلونة فلتقم بذلك واصحب معك نيمار، يا لها من خيبة أمل“.

هل تطال التغييرات في باريس سان جيرمان ناصر الخليفي؟ https://t.co/n45L1wlsyF pic.twitter.com/mgBHTBqx14 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 14, 2022

وسجل ميسي 5 أهداف في 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، لكن جميع أهدافه كانت في دور المجموعات، ولم يقدم أي تمريرة حاسمة في البطولة، لكن اللافت أنه سجل هدفين فقط في 18 مباراة في الدوري الفرنسي.

وخرج باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا وكأس فرنسا ولم يبق أمامه سوى لقب الدوري، حيث يشير فارق النقاط إلى اقترابه من التتويج مع تقدمه بـ15 نقطة عن نيس الثاني، بعد مرور 28 جولة، فيما بقي 10 جولات.