"ناصر ارحل.. باريس لن تكون قطرية.. 10 سنوات من السوء": نقوش تطالب برحيل الاستثمار القطري عن باريس سان جيرمان

كتبت مجموعات من جماهير باريس سان جيرمان عبارات مسيئة وشتائم على جدران مقر تدريب الفريق بعد ساعات من فوز الفريق على بوردو بالدوري الفرنسي، في استمرار لانتفاضة ما بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة ”ليكيب“ الفرنسية فإن الجماهير سطّرت شتائم للاعبين وإدارة باريس سان جيرمان على جدران مركز التدريب بالنادي خلال الليل من الأحد إلى الاثنين.

ووضعت العلامات والشتائم تحديدًا على جدران مركز تدريب النادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه النقوش المهينة للاعبين وإدارة النادي موزعة على ما يقرب من 40 مترًا.

وقامت فرق التنظيف في باريس بإزالة الشتائم سريعًا، وفقًا لتصريحات عمدة المدينة لراديو مونت كارلو.

واستمرت انتفاضة جماهير باريس سان جيرمان التي بدأت بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، إذ كالت الجماهير السباب لنجوم الفريق، ما عدا كيليان مبابي.

وركزت النقوش _التي وضعت على الحوائط_ على شخصين، هما: ناصر الخليفي رئيس النادي، والمدير الرياضي البرازيلي ليوناردو، إذ طالبت الجماهير برحيلهما عن النادي.

كما أبدت الجماهير الباريسية سخطها على الملاك القطريين للنادي، فكان من بين النقوش ”ناصر ارحل“ ، ”باريس لن تكون قطرية“، الاستثمار القطري 10 سنوات من السوء“.

وتتحدث تقارير قطرية وفرنسية عن تغييرات إدارية في نادي باريس سان جيرمان، ستتطال المدير الرياضي ليوناردو.

وتعرّض لاعبو باريس سان جيرمان لصافرات استهجان وشتائم خلال لقاء الفريق في الدوري الفرنسي أمام بوردو في ملعب حديقة الأمراء بباريس، حيث عبّرت الجماهير عن غضبها واستيائها من إقصاء فريقها من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا إثر الهزيمة في الإياب أمام ريال مدريد 3-1 وبعد الفوز ذهابا 1-0.

وباستثناء النجم الفرنسي كيليان مبابي _الذي تألق في لقاءي الذهاب والإياب أمام ريال مدريد_ تعرَّض كل زملائه لصافرات استهجان الفريق الباريسي وكان أبرزهم الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، اللذان واجهتهما الصافرات كلما لمسا الكرة وخلال الإعلان عن اسميهما في التشكيل الأساسي.

وقررت جماهير باريس سان جيرمان مواصلة التعبير عن غضبها واستيائها من اللاعبين والإدارة في كل اللقاءات التي تقام في باريس، وحتى خلال لقاء فريق السيدات الذي سيواجه بايرن ميونخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.

وتطالب الجماهير برحيل الرئيس القطري ناصر الخليفي، كما تطالب بالتغيير الذي يمكّن الفريق من الفوز بالألقاب الكبرى، وهو ما تحدثت عنه صحيفة ”باريس كوميونتي“ التي قالت إن الخليفي بات مطالَبًا بالاستقالة بعد أشهر فقط من ترديد جملة ”شكرا ناصر“ بعد التعاقد مع ليونيل ميسي الصيف الماضي.