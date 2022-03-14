الصحف الرياضية: مبابي يفلت.. صحوة برشلونة.. ريال مدريد يريد فرحة أخرى

شكلت نتائج الأحد في الدوريات الأوروبية والتي شهدت فوزا كبيرا لبرشلونة في إسبانيا وتعادل إنتر ميلان وفوز نابولي في إيطاليا وفوز باريس سان جيرمان في فرنسا العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الإثنين.

كما اهتمت الصحف بلقاء ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني وصافرات استهجان جماهير باريس سان جيرمان ضد لاعبي الفريق باستثناء كيليان مبابي وتتويج برشلونة للسيدات بلقب الدوري الإسباني.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تأهل منتخب إسبانيا لنهائيات كأس العالم للرجبي وكتبت ”زئير عالمي ”

كما تحدثت الصحيفة عن فوز برشلونة على أوساسونا 4-0 في الدوري الإسباني وكتبت ”الفوز الرابع على التوالي لبرشلونة في الدوري الإسباني“

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني وكتبت ”ريال مدريد يريد فرحة أخرى في الدوري الإسباني ”

كما اهتمت بتتويج برشلونة للسيدات بلقب الدوري الإسباني وكتبت ”تتويج برشلونة بعد سحق ريال مدريد ”

الصحيفة اهتمت أيضا بصافرات الاستهجان ضد لاعبي باريس سان جيرمان من طرف جماهير الفريق وكتبت ”وحده كليان مبابي يفلت من الغضب في باريس“

سبورت

ركزت الصحيفة على تتويج برشلونة للسيدات بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم وكتبت ”أبطال ”

كما تحدثت عن فوز برشلونة على أوساسونا 4-0 في الدوري الإسباني وكتبت ”فوز ساحق“

كما اهتمت بلقاء ريال مايوركا وريال مدريد المتصدر للدوري الإسباني وكتبت ”أنشيلوتي ما زال لم يرَ ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني ”

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تتويج برشلونة للسيدات بلقب الدوري الإسباني إثر فوزه في الجولة الـ24 على ريال مدريد 5-0 وكتبت ”أبطال ”

كما تحدثت عن فوز برشلونة على أوساسونا 4-0 في الدوري الإسباني وكتبت ”جاهز لتركيا ”

الصحيفة اهتمت بتعادل إشبيلية أمام رايو فاليكانو 1-1 و لقاء ريال مايوركا وريال مدريد وكتبت ”سان مواكس يقيس مخلفات ريال مدريد بعد الإنجاز أمام باريس سان جيرمان “ و “ إشبيلية تصطدم بتقنية حكم الفيديو ورايو فاليكانو ”

آس

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني ومواجهة الفريق الملكي لاعبه المعار الياباني كوبو وكتبت “ الحاضر والمستقبل“

كما تحدثت عن فوز برشلونة على أوساسونا 4-0 في الدوري الإسباني وكتبت “ عودة الأهداف ”

الصحيفة اهتمت بتتويج برشلونة للسيدات بلقب الدوري الإسباني وكتبت “ تتويج برشلونة أمام ريال مدريد ”

كما اهتمت بصافرات الاستهجان التي تعرض لها نجوم باريس سان جيرمان من جماهيرهم وكتبت “ كليان مبابي يفلت من صافرات الاستهجان ”

كما اهتمت ،أيضا، بأتلتيكو مدريد قبل مواجهة مانشستر يونايتد في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا وكتبت “ لودي وفيليبي يقتربان من دخول التشكيل الأساسي أمام مانشستر يونايتد ”

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك مارسيليا على ستاد بريست 4-1 في الدوري الفرنسي وكتبت “ مثل دولفين في الماء ”

كما اهتمت الصحيفة بفوز باريس سان جيرمان على بوردو 3-0 وسط صافرات استهجان الجماهير ضد لاعبي الفريق وكتبت ”خيبة الأمل الكبيرة ”

الصحيفة اهتمت بطواف باريس – نيس للدراجات الهوائية وكتبت “ روجليتش: لا أعتمد على أي أحد ”

الصحف الإيطالية

كوريير ديل سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل إنتر ميلان أمام تورينو 1-1 وفوز نابولي على هيلاس فيرونا 2-1 بفضل هدفين للنيجيري أوسيمين في الدوري الإيطالي وكتبت ”توقيف أنتر ميلانو وقذائف أوسمين ”

كما اهتمت بصراع المراكز الأوروبية بعد تعادل روما أمام أودينيزي 1-1 وأتلانتا سلبيا أمام جنوة وكتبت “ مورينيو و جاسبيريني يبطئان السرعة ولاتسيو بإمكانه تجاوزهما ”

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل تورينو أمام إنتر ميلان 1-1 وسط جدل حول التحكيم وكتبت ”فضيحة في تورينو ”

كما اهتمت الصحيفة بفوز نابولي على هيلاس فيرونا 2-1 وتعادل أتلانتا أمام جنوة وكتبت “ صدمة أوسيمين نابولي في المركز الثاني “ و “ توقف جديد لأتلانتا وجنوة التعادل السابع على التوالي ”

الصحيفة اهتمت بتألق ألفارو موراتا في اللقاءات الأخيرة برفقة يوفنتوس وكتبت “ فدية موراتا ”