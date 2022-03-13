ترتيب الدوري الإيطالي: نابولي يهزم فيرونا ويصعد للمركز الثاني.. وإنتر ميلان يتعادل مع تورينو

حرم تورينو ضيفه إنتر ميلان من استعادة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي بعد التعادل معه 1/1، اليوم الأحد، في الجولة الـ29 من الكالتشيو.

وحصل تورينو على ضربة ركنية وصلت إلى جليسون بريمر الذي سددها على يسار سمير هاندانوفيش حارس إنتر ميلان.

⏹️ | FULL TIME 💪 Inter get a draw with a last-gasp goal!

😮 After giving it their all it was Alexis Sanchez who finally made the breakthrough!! 🇨🇱💎 #TorinoInter 1⃣-1⃣

⚽️ 12 – Bremer

⚽️ 93 – @Alexis_Sanchez#FORZAINTER ⚫️🔵 pic.twitter.com/F4oAMo4Y4D — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) March 13, 2022

وسجل البديل اليكسيس سانشيز هدف التعادل لإنتر ميلان في الدقيقة 90+3 ليحرم تورينو من الفوز والنقاط الثلاث.

ورفع التعادل رصيد إنتر ميلان إلى 59 نقطة من 28 مباراة في المركز الثالث، وقد تعادل للمرة الثامنة، في حين فاز 17 مرة، وخسر 3 مرات.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة لكنه لعب 29 مباراة، ويحتل نابولي المركز الثاني، وجمع 60 نقطة من 29 مباراة، ويملك يوفنتوس 56 نقطة من 29 مباراة في المركز الرابع.

وجاء تعادل إنتر ميلان أمام تورينو بعد أيام من خروج النبيراتزوري من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي.

ومن المقرر أن يلعب إنتر ميلان مع فيورنتينا، ويوفنتوس، وفيرونا، وسبيزيا، قبل مواجهة إنتر ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا حيث تعادلا سلبيًا في مباراة الذهاب.

فوز نابولي

وفي وقت سابق تقدم نابولي إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعدما سجل المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمن هدفين في الفوز 2/1 على فيرونا.

وصنع أوسيمن الفارق في مباراة متقاربة المستوى، حيث تقدم بهدف للفريق الزائر بعد مرور 14 دقيقة بعدما أفلت من الرقابة.

وضغط فيرونا بعد الاستراحة بقوة، لكن أوسيمن هداف نابولي ضاعف النتيجة بهدف آخر قبل 19 دقيقة من النهاية.

ورفض فيرونا الاستسلام، وقلص الفارق بواسطة القائد دافيدي فاراوني، لكن الفريق تعرض لضربة بطرد فيدريكو سيتشيريني بعدما حصل على إنذارين قبل 7 دقائق من النهاية.

وأصبح رصيد فريق المدرب لوتشيانو سباليتي 60 نقطة من 29 مباراة وبفارق 3 نقاط عن ميلان المتصدر، وبقي فيرونا تاسعًا.

وتعرض نابولي لضربة في سعيه لحصد لقب الدوري لأول مرة في 32 عامًا بعدما خسر على أرضه أمام ميلان في الجولة الماضية، لكن أوسيمن أعاد الأمل في مواصلة المنافسة هذا الموسم.

وقال أوسيمن لمنصة (دازون): ”أعتقد أنه بعد الهزيمة من ميلان شعر الجميع بالإحباط، لذا واجهنا صعوبة في أرضية سيئة، وأمام فريق منظم، واعتمدنا على الإصرار والرغبة لتحقيق الفوز. هذا انتصار مستحق“.

وأضاف المهاجم النيجيري: ”حتى نحرز لقب الدوري، يجب علينا أن نحاول الفوز بكل مباراة هذا الموسم. يمثل اليوم خطوة نحو هدفنا، وأعتقد أننا نستطيع أن نفعلها“.