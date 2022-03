ترتيب الدوري الإيطالي: نابولي يهزم فيرونا ويصعد للمركز الثاني.. وإنتر ميلان يتعادل مع تورينو

حرم تورينو ضيفه إنتر ميلان من استعادة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي بعد التعادل معه 1/1، اليوم الأحد، في الجولة الـ29 من الكالتشيو.

وحصل تورينو على ضربة ركنية وصلت إلى جليسون بريمر الذي سددها على يسار سمير هاندانوفيش حارس إنتر ميلان.

⏹️ | FULL TIME

💪 Inter get a draw with a last-gasp goal!

😮 After giving it their all it was Alexis Sanchez who finally made the breakthrough!! 🇨🇱💎 #TorinoInter 1⃣-1⃣

⚽️ 12 – Bremer

⚽️ 93 – @Alexis_Sanchez#FORZAINTER ⚫️🔵 pic.twitter.com/F4oAMo4Y4D

— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) March 13, 2022