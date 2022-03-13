مفاجأة.. والد ليونيل ميسي يتواصل مع برشلونة بشأن عودة نجله

قال الصحفي الكتالوني الموثوق جيرارد روميرو إن ”خورخي ميسي“ والد النجم ليونيل ميسي تواصل مع إدارة برشلونة قبل أيام لبحث إمكانية عودة نجله للنادي الكتالوني في ظل عدم تأقلمه مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان.

وقال روميرو عبر حسابه على ”تويتر“ إنه من المتوقع أن يكون هناك الكثير من المعلومات بشأن عودة ميسي إلى برشلونة خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد ”روميرو“ صحة ما يتداول بشأن شعور ميسي بالتعاسة الشديدة في باريس، وهو الآن فعلًا يحلم بالعودة إلى برشلونة، الصيف المقبل.

جماهير باريس سان جيرمان تسب ميسي ونيمار وتهتف لمبابي فقط (فيديو) https://t.co/LgywfnQmHI pic.twitter.com/7hnCDfokWN — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 13, 2022

وقابلت جماهير باريس سان جيرمان ميسي وزملاءه في الفريق ببرود، وهتفت ضد نيمار عندما كان في طريقه لتسديد ركلة حرة خلال مباراة بوردو، اليوم الأحد، كما طالبت باستقالة ناصر الخليفي رئيس النادي، وليوناردو المدير الرياضي.

وتعرض النجم الأرجنتيني، البالغ من العمر 34 عامًا، لصافرات استهجان خلال الفوز على بوردو بثلاثية نظيفة في الدوري الفرنسي، مما أثر بشدة على الهداف التاريخي للنادي الكتالوني.

وفي الصيف الماضي، وقَّع الهداف التاريخي لبرشلونة عقدًا مع باريس سان جيرمان لمدة 3 مواسم، الصيف الماضي، على أن يكون الموسم الثالث اختياريًا.

ويرغب قائد الأرجنتين في التفاوض بشأن الرحيل عن ”بارك دي برينس“ هذا الصيف بعد تراجع أدائه، وتحقيق أقل معدل تهديفي في مسيرته، إذ يملك ميسي خيارًا يضمن له المغادرة دون تكلفة.

ولم يتكيف ميسي ولا عائلته مع الحياة في باريس بعد قضاء معظم فترة إقامتهم في أحد الفنادق، ولم تنقطع الرحلات العائلية إلى برشلونة خلال هذه الفترة، حيث حاول ميسي دائمًا الحفاظ على علاقة جيدة مع النادي الكتالوني.

ويعرف ميسي أنه يحظى بتأييد الجماهير، وأنه حان دوره الآن لاتخاذ الخطوات اللازمة للتأقلم مع المشروع الجديد لبرشلونة بقيادة المدرب تشافي هرنانديز الذي عاش معه أفضل سنواته كزميل ويعرفه جيدًا، وكان أحد أسباب التفكير في العودة إلى كامب نو.

ويدرك برشلونة بالفعل أن باريس سان جيرمان مفاوض صعب، وأن المهم ليس فقط إرادة اللاعب كما حدث مع نيمار قبل بضع سنوات.

وأحرز ميسي هدفين فقط في الدوري الفرنسي منذ انتقاله المفاجئ إلى باريس سان جيرمان، في أغسطس/ آب الماضي، بعد 21 عامًا مع برشلونة. لكن مستواه في دوري أبطال أوروبا كان أفضل كثيرًا إذ سجل 5 أهداف في 5 مباريات في دور المجموعات قبل خروج الفريق الباريسي من دور الستة عشر أمام ريال مدريد، الأسبوع الماضي.