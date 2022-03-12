رسميًا: الأسطورة كريستيانو رونالدو أفضل هداف بالتاريخ

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو بالأهداف الثلاثة التي سجلها في شباك توتنهام هوتسبير، اليوم السبت، أفضل هداف في التاريخ بـ807 أهداف ليتجاوز 805 سجلها جوزيف بيكان.

وافتتح اللاعب البرتغالي سجله التهديفي بتسديدة سجلها من 30 متر على مرمى هوغو لوريس، واستغل بعد ذلك تمريرة جيدة من جيدون سانشو لتسجيل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد، قبل أن يضيف الهدف الثالث الذي منح الفوز لفريقه.

وعادل كريستيانو بالهدف الأول بيكان وتجاوزه بالهدف الثاني، وفقاً لبيانات الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“.

الأسطورة كريستيانو رونالدو يتخطى جوزيف بيكان ويصبح هداف كرة القدم عبر تاريخها ب 806 هدف.#مانشستر_يونايتد_توتنهام #CR7𓃵 pic.twitter.com/7FrqoFngSm — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 12, 2022

وسجل كريستيانو على مدار مسيرته خمسة أهداف مع سبورتنغ البرتغالي و135 مع مانشستر يونايتد و450 مع ريال مدريد و101 مع يوفنتوس و115 مع المنتخب البرتغالي.

وبهدفيه في شباك توتنهام، أصبح كريستيانو أيضاً رابع أفضل هداف ليونايتد في البريميرلييغ متعادل بـ95 هدفاً مع رود فان نيستلروي بعد بول سكولز (107) وريان غيغز (109) وواين روني (183).