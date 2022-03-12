رياضة

رسميًا: الأسطورة كريستيانو رونالدو أفضل هداف بالتاريخ
تاريخ النشر: 12 مارس 2022 21:59 GMT
تاريخ التحديث: 12 مارس 2022 22:15 GMT

رسميًا: الأسطورة كريستيانو رونالدو أفضل هداف بالتاريخ

أفضل هداف في التاريخ بـ807 أهداف ليتجاوز 805 سجلها جوزيف بيكان.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو بالأهداف الثلاثة التي سجلها في شباك توتنهام هوتسبير، اليوم السبت، أفضل هداف في التاريخ بـ807 أهداف ليتجاوز 805 سجلها جوزيف بيكان.

وافتتح اللاعب البرتغالي سجله التهديفي بتسديدة سجلها من 30 متر على مرمى هوغو لوريس، واستغل بعد ذلك تمريرة جيدة من جيدون سانشو لتسجيل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد، قبل أن يضيف الهدف الثالث الذي منح الفوز لفريقه.

وعادل كريستيانو بالهدف الأول بيكان وتجاوزه بالهدف الثاني، وفقاً لبيانات الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“.

وسجل كريستيانو على مدار مسيرته خمسة أهداف مع سبورتنغ البرتغالي و135 مع مانشستر يونايتد و450 مع ريال مدريد و101 مع يوفنتوس و115 مع المنتخب البرتغالي.

وبهدفيه في شباك توتنهام، أصبح كريستيانو أيضاً رابع أفضل هداف ليونايتد في البريميرلييغ متعادل بـ95 هدفاً مع رود فان نيستلروي بعد بول سكولز (107) وريان غيغز (109) وواين روني (183).

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