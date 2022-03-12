ترتيب الدوري الإيطالي: ميلان يتخطى إمبولي ويبتعد بالصدارة

عزز ميلان تصدره لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه بعد الفوز 1-صفر على إمبولي بفضل هدف بيير كالولو اليوم السبت.

وسجل ميلان الهدف بعد مرور 19 دقيقة عن طريق المدافع الفرنسي كالولو، ليضمن زيادة الفارق مع إنتر ميلان حامل اللقب الذي يحتل المركز الثاني وسيلعب ضد تورينو يوم الأحد.

وظهر التوتر على ميلان في الشوط الثاني ولم يصنع الكثير من الفرص، وعانى من أجل حسم المباراة بينما تألق الحارس مايك مينيان في إنقاذ أكثر من فرصة والحفاظ على التفوق.

وحقق ميلان في النهاية فوزه الثاني على التوالي بنتيجة 1-صفر، ورفع رصيده إلى 63 نقطة من 29 مباراة.

بينما تجمد رصيد إمبولي عند 32 نقطة وبقي في المركز 13.

وخاض إنتر 27 مباراة فقط.

يوفنتوس يعزز تواجده في المركز الرابع

عزز فريق يوفنتوس مركزه الرابع في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بالفوز في جنوى على مضيفه سامبدوريا 3-1، ضمن منافسات الجولة 29 من المسابقة.

وسجل مايا يوشيدا هدفاً بطريق الخطأ في مرماه، ونفذ موراتا ركلة جزاء بنجاح، ليتقدم يوفنتوس 2-0 في الشوط الأول.

لكن سامبدوريا حصل على ركلة جزاء، بعد لمسة يد من أدريان رابيو، قبل أن يتألق الحارس فويتشيخ شتينسني وينقذها ببراعة.

وقلص سامبدوريا الفارق بعد تسديدة من البديل عبد الحميد صبري قبل ست دقائق من النهاية، لكن الإسباني موراتا حسم انتصار يوفنتوس بعد أربع دقائق.

وأصبح رصيد يوفنتوس 56 نقطة من 29 نقطة ويحتل المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن نابولي ثالث الترتيب الذي يلعب يوم الأحد، و7 نقاط عن ميلان المتصدر.

ويحتل سامبدوريا المركز 16 بفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: