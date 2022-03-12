الصحف الرياضية: بدائل هالاند.. معركة الجسر.. والكرة الذهبية الجديدة (صور)

شكل مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي وقرب تعاقده مع ريال مدريد والصراع حول النرويجي إيرلينغ هالاند وفوز أتلتيكو مدريد على قادش في الدوري الإسباني وأبرز لقاءات السبت في الدوريات الأوروبية العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف باهتمام برشلونة بالمهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي وأرقام صفقة الدنماركي أندرياس كريستنسن وفريق فيراري للفورمولا 1 ومهاجمي إنتر ميلان ونابولي وأسبوع يوفنتوس المهم بين الصراع على لقب الدوري الإيطالي والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا وتطورات أزمة فريق تشيلسي بعد تجميد أموال مالكه الروسي رومان أبراموفيتش.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تطورات إمكانية تعاقد ريال مدريد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي وكتبت: ”التوقيع يغلق الأسبوع المقبل“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على قاديش 2/1 في الدوري الإسباني وكتبت: ”جواو فيليكس ودي بول يضعان أتلتيكو مدريد في مركز دوري أبطال أوروبا“.

الصحيفة اهتمت بتطورات مستقبل النرويجي إيرلينغ هالاند بين 4 أندية تتنافس للتعاقد معه وكتبت: ”هذا هو وضع قضية إيرلينغ هالاند“.

سبورت

ركزت الصحيفة على دخول البولندي روبيرت ليفاندوفسكي دائرة اهتمامات برشلونة وكتبت: ”الانتباه إلى ليفاندوفسكي“.

كما تحدثت عن أخبار برشلونة وكتبت: ”أرقام صفقة كريستنسن“ و“إينياكي باينا بديل نيتو“.

الصحيفة اهتمت بالنجم الفرنسي كيليان مبابي ومستقبله بين باريس سان جيرمان وريال مدريد وكتبت: ”محاولة يائسة من باريس سان جيرمان لتجديد عقد مبابي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على خيارات برشلونة لتعويض فشل التعاقد مع إيرلينغ هالاند وكتبت: ”بدائل هالاند“.

كما تحدثت عن التغييرات التي أعلنتها مجلة ”فرانس فوتبول“ لجائزة الكرة الذهبية وكتبت :“الكرة الذهبية الجديدة“.

الصحيفة اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على قاديش 2/1 في الدوري الإسباني وكتبت: ”معاناة أتلتيكو مدريد للظفر بـ3 نقاط“.

كما اهتمت بتطورات تعاقد ريال مدريد مع مبابي وكتبت: ”سقوط باريس سان جيرمان يسرع أكثر قدوم مبابي للبيرنابيو“.

أس

ركزت الصحيفة على محاولة باريس سان جيرمان تجديد عقد كيليان مبابي وكتبت: ”مهمة مستحيلة“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على قاديش 2/1 في الدوري الإسباني قبل مواجهة مانشستر يونايتد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”أولد ترافورد سيطلب شيئا آخر“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات كريم بنزيما قائد ومهاجم ريال مدريد وكتبت: ”كريم بنزيما في عمر 21 سنة لم أكن أعلم أني قادم لأفضل فريق في العالم“.

كما اهتمت بالإسباني كارلوس سانز متسابق الفورمولا 1 ولقاءات السبت في الدوري الإسباني.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على وضعية تشيلسي بعد تجميد أموال مالكه الروسي رومان أبراموفيتش وكتبت: ”معركة الجسر، فخ الفريق“.

كما اهتمت الصحيفة برد فريق محمد صلاح على تصريحات مدرب ليفربول يورغن كلوب.

واهتمت أيضا بتصريحات رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد وكتبت :“ رالف: مكالمتك راشفورد“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء ويلز وفرنسا في دوري الأمم الستة للرجبي وكتبت: ”على أبواب الحلم“.

كما اهتمت بتعادل ليل سلبيا أمام سانت إيتيان في الدوري الفرنسي قبل استضافة تشيلسي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”ليل أزرق قبل البلوز“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على يوفنتوس الذي ينافس على الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا وكتبت: ”الدوري ودوري أبطال أوروبا، اليوم سامبدوريا والأربعاء فياريال، يوفنتوس ماسيميليانو آليغري“.

الصحيفة اهتمت بسباقات الفورمولا 1 وكتبت :“فيراري يخيف“.

كما اهتمت بمهاجمي إنتر ميلان ونابولي وكتبت: ”دجيكو ساكن جبل سيميوني“ و“أوسيمين تعويذة لوسيانو سباليتي“.