فرانس فوتبول تُدخل إصلاحات جديدة لقواعد جائزة الكرة الذهبية

أعلنت مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية، عن إدخال إصلاحات على قواعد جائزة الكرة الذهبية المرموقة التي تمنح سنوياً لأفضل لاعب ولاعبة، مع الاعتماد على نتائج الموسم الكروي 2021-2022 عوضاً عن السنة التقويمية.

وجرت العادة على توزيع جائزة الكرة الذهبية في نهاية السنة التقويمية منذ إنشائها في 1956، لكنها ستتوافق بحسب الإصلاحات الجديدة مع الموسم الكروي الذي يمتد من أغسطس إلى يوليو.

كما ستضم الآن لجنة تحكيم أصغر حجماً وستعتمد اختياراً أولياً دقيقاً ومعايير أوضح، وفق اللوائح الجديدة التي كشفت ”فرانس فوتبول“ عنها في نسختها التي ستنشر، السبت.

وقال باسكال فيريه رئيس تحرير ”فرانس فوتبول“ في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الجمعة: ”إنها فرصة لإعطاء دفعة جديدة، في السابق كان الحُكم يصدر بشأن أفضل لاعب ولاعبة بناء على نصف موسمين، والآن سيكون الأمر أكثر قابلية للقراءة“.

سينظم الحفل المقبل لتوزيع جوائز في سبتمبر أو أكتوبر 2022 من أجل تحديد من كان الأفضل خلال الموسم الذي بدأ قبلها بعام، أي في صيف 2021، مع الأخذ في الاعتبار بشكل خاص مسابقة دوري أبطال للرجال وكأس أوروبا لمنتخبات السيدات.

وتأتي هذه الإصلاحات لتتناسب مع التعديل الكبير الذي طرأ على الروزنامة الكروية بنقل موعد كأس العالم للرجال من الصيف إلى شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، بهدف ملائمة الأجواء المناخية لقطر المضيفة.

ومن المؤكد أن النسخة المقبلة من الكرة الذهبية لن تأخذ في الحسبان أداء اللاعبين في مونديال قطر 2022، بل ستتم مكافأتهم على جهودهم في نسخة 2023.

وأدخلت ”فرانس فوتبول“ تغييرات ملحوظة أخرى مثل إدخال ديدييه دروغبا النجم الدولي العاجي السابق في اللجنة المسؤولة عن اختيار القائمة المختصرة للمرشحين والتي تضم مسؤولي التحرير في المجلة وصحيفة ”ليكيب“ الرياضية.