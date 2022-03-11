الصحف الرياضية: تجميد أبراموفيتش.. نهائي في إسطنبول.. وقضية دوناروما (صور)

شكل تجميد الحكومة البريطانية لأموال الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش وتأثيره على تشيلسي وتعادل برشلونة سلبيا أمام غلطة سراي في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي ونتائج لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بفوز روما وأولمبيك مارسيليا في ذهاب دور الـ16 من دوري المؤتمر الأوروبي وفوز إشبيلية في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي على ويستهام والعقوبات الكبيرة التي تنتظر ناصر الخليفي وباريس سان جيرمان وتطورات مستقبل النرويجي إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي وباولو ديبالا

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على النجم الفرنسي كيليان مبابي وتأثير البرنابيو في خروج باريس سان جيرمان وكتبت: ”الدفعة التي افتقر لها مبابي“.

كما تحدثت عن تأهل ريال مدريد على حساب باريس سان جيرمان واحتفالات اللاعبين وكتبت: ”تعريف رسومي للهذيان“

الصحيفة اهتمت بفوز إشبيلية على ويستهام 1-0 وتعادل برشلونة سلبيا أمام غلطة سراي في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

سبورت

ركزت الصحيفة على التعادل السلبي لبرشلونة أمام غلطة سراي التركي في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي وكتبت: ”توقيف“.

كما تحدثت عن أزمة رئيس باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي بعد لقاء ريال مدريد وكتبت: ”الاتحاد الأوروبي يرغب في معاقبة ناصر الخليفي“.

الصحيفة اهتمت بالنرويجي إيرلينغ هالاند وكتبت: ”هالاند يطلب عقدا قصيرا للتوقيع مع برشلونة“.

كما اهتمت بمعاقبة الحكومة البريطانية لمالك تشيلسي وكتبت: ”الحكومة البريطانية تجمد أبراموفيتش“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة سلبيا أمام غلطة سراي في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي وكتبت: ”نهائي في إسطنبول“.

كما تحدثت عن تجميد الحكومة البريطانية لأموال الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي وكتبت: ”تجميد تشيلسي“.

الصحيفة اهتمت بإقصاء باريس سان جيرمان وتأثيره على الفريق في ظل إمكانية معاقبة رئيسه وكتبت: ”بركان باريس سان جيرمان“.

كما اهتمت بفوز إشبيلية على ويستهام 1-0 في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي ولقاء أتلتيكو مدريد وقادش في الدوري الإسباني.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك مارسيليا على بازل السويسري 2-1 في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي وكتبت: ”أولمبيك مارسيليا يحب المخاوف“.

كما اهتمت بإمكانية تسليط عقوبات كبيرة على باريس سان جيرمان بعد أحداث سانتياغو برنابيو وكتبت: ”باريس سان جيرمان يواجه مخاطر كبيرة“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز روما 1-0 في ذهاب دور الـ16 من دوري المؤتمر الأوروبي وكتبت: ”مورينيو: واحد لا يكفي“.

الصحيفة اهتمت بحالة حارس باريس سان جيرمان الإيطالي جانلويجي دوناروما وكتبت: ”قضية دوناروما: لا للقتل خارج القانون“.

كما اهتمت برأس كيلليني مدافع برشلونة في قضية تجديد عقد زميله باولو ديبالا وكتبت: ”كيلليني لديبالا: ”لا تفكر في العقد“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تجميد الحكومة البريطانية لأموال مالك تشيلسي الروسي رومان أبراموفيتش وفوز الفريق على نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: ”قبلة ومع السلامة“.

كما اهتمت الصحيفة بنتائج اللقاءات المؤجلة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

