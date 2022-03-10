نيمار يرد على أنباء شجاره مع دوناروما (صورة)

نفى النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ما تردد عن دخوله في شجار مع زميله الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، بعد الخسارة 1/3 أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وقلب ريال مدريد تأخره 0/1 في الشوط الأول إلى فوز ثمين بنتيجة 3/1، بفضل ثلاثة أهداف (هاتريك) من المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في ظرف 17 دقيقة.

وبعد المباراة قالت صحيفة ”ماركا“ إن نيمار تشاجر مع دوناروما في غرف الملابس، وأفادت بأن نيمار حمّل الحارس الإيطالي مسؤولية هدف ريال مدريد الأول، والذي جاء من خطأ فادح من الحارس الشاب، استغله كريم بنزيما.

وأضافت الصحيفة أن دوناروما لم يتجاهل اتهام نيمار له، وحمل اللاعب البرازيلي المسؤولية عن الهدف الثاني لريال مدريد، حيث يرى الحارس أن نيمار خسر الكرة بسهولة.

لكن نيمار نفى ما تردد عن الشجار، ونشر محادثة بينه وبين دوناروما على تطبيق ”واتساب“ عبر خاصية ”ستوري“ في حسابه الرسمي في موقع ”إنستغرام“.

وفي المحادثة أرسل دوناروما رابط الخبر الذي يتحدث عن الشجار إلى نيمار، وقال له: ”مرحبا نيي (نيمار) آسف على يوم أمس، هذه الأنباء غير مقبولة“.

ورد نيمار بالقول: ”صديقي.. اهدأ.. هذه الأمور تحدث في كرة القدم نحن فريق واحد وكلنا معك، أنت لاعب شاب جدا فهيا إلى مزيد من الانتصارات.. انهض واستمر.. أحضان“.

وأضاف نيمار عبر ”ستوري“ ثان: ”أكره الحديث هنا عن الأخبار التي تصدر.. لكن ما ذكره المنشور السابق كذبة.. لم يحدث قتال داخل غرف تبديل الملابس.. على الصحفيين الذين يريدون الترويج لهذه الأنباء المحاولة مرة أخرى، حسنا؟“.

كما نشر نيمار صورة له من مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان عبر موقع ”إنستغرام“، وكتب: ”بالأمس كانت واحدة من الخسائر التي تؤلمني أكثر“.

وفاز باريس سان جيرمان 1/0 على ملعبه في مباراة الذهاب بفضل هدف كيليان مبابي، في مباراة شهدت المباراة تصدي تيبو كورتوا لضربة جزاء سددها ليونيل ميسي.

وفي مباراة الإياب أمس الأربعاء على ملعب سانتياغو برنابيو تقدم مبابي لباريس سان جيرمان في الدقيقة 39، قبل أن يسجل كريم بنزيما ثلاثة أهداف (هاتريك)، في الدقائق 61 و76 و78.