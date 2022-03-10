رياضة

ما العقوبة المتوقعة على ناصر الخليفي وبوكيتينو بعد أحداث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان؟
تاريخ النشر: 10 مارس 2022 14:28 GMT
تاريخ التحديث: 10 مارس 2022 15:10 GMT

ما العقوبة المتوقعة على ناصر الخليفي وبوكيتينو بعد أحداث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان؟

كريم بنزيما لعب دور البطولة عندما أحرز 3 أهداف ليقود ريال مدريد إلى دور الثمانية عقب تغلبه 3/1 على باريس سان جيرمان.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قالت صحيفة ”أس“ الإسبانية، اليوم الخميس، إن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان قد يتعرض لعقوبة قاسية بعد تصرفه في غرف الملابس بعد الخسارة 1/3 أمام ريال مدريد.

ولعب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما دور البطولة عندما أحرز 3 أهداف ليقود ريال مدريد إلى دور الثمانية عقب تغلبه 3/1 على باريس سان جيرمان، واستمتع المهاجم الفرنسي بليلة للذكرى في استاد سانتياغو برنابيو، وقاد بطل أوروبا 13 مرة إلى دور الثمانية، بالإضافة إلى تحقيق إنجازات شخصية.

وذكرت صحيفة ”أس“ أنه وفقًا للائحة الانضباط في المادة 15، سيتم إيقاف اللاعبين والمدربين لمدة تتراوح بين 1 و15 مباراة، بحسب خطورة السلوك الصادر.

وأوضحت أن احتجاجات ماوريسيو بوكيتينو العلنية ضد الحكم، وسلوك ناصر الخليفي الغاضب في ملعب سانتياغو برنابيو، قد يكلفهما ذلك غاليًا، حيث إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”اليويفا“ لا يتسامح مع هذا النوع من السلوك.

وأضافت أن المادة 51 من لوائح اليويفا تنص على ما يلي: “ تنطبق أحكام لوائح الاتحاد الأوروبي التأديبية على المخالفات التي ترتكبها الأندية أو المسؤولون أو الأعضاء أو الأشخاص الآخرون الذين يتصرفون في مباراة نيابة عن اتحاد أو نادٍ، ما لم تنص اللوائح الحالية على خلاف ذلك“.

وبالتالي قد يتم إيقاف اللاعبين أو المدربين مدة تتراوح بين مباراة إلى 15 مباراة، بحسب خطورة السلوك، وربما تصل عقوبة بوكيتينو  إلى 5 مباريات أو أكثر.

بينما قد تصل عقوبات ناصر الخليفي، وليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، إلى الإيقاف 15 مباراة، خاصة مع مهاجمتهما الحكم، وكل هذه العقوبات قد تكون تراكمية ومصحوبة بغرامات مالية كبيرة.

وذكّرت ”أس“ بإيقاف اليويفا جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد السابق 5 مباريات أوروبية مع تغريمه 50 ألف يورو، بسبب ما بدر منه في مباراة ذهاب نصف نهائي الأبطال أمام برشلونة، العام 2011.

وقالت الصحفة إن حكم مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان دوّن في تقريره أن ”الرئيس (ناصر الخليفي)، والمدير الفني لباريس سان جيرمان، أظهرا سلوكًا عدوانيًا، وحاولا دخول غرفة خلع الملابس للحكام، وعندما طلب الحكم منهم المغادرة، أغلقا الباب، وتعمّد الرئيس ضرب راية أحد الحاضرين فكسرها“.

وقالت إنه إذا كان الأمر كذلك سيتعرض كل من رئيس باريس سان جيرمان، وليوناردو، لعقوبة، رغم أن اللائحة لا تنص على معاقبة المديرين بالمباريات، مثل اللاعبين والمدربين.

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