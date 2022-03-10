ما العقوبة المتوقعة على ناصر الخليفي وبوكيتينو بعد أحداث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان؟

قالت صحيفة ”أس“ الإسبانية، اليوم الخميس، إن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان قد يتعرض لعقوبة قاسية بعد تصرفه في غرف الملابس بعد الخسارة 1/3 أمام ريال مدريد.

ولعب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما دور البطولة عندما أحرز 3 أهداف ليقود ريال مدريد إلى دور الثمانية عقب تغلبه 3/1 على باريس سان جيرمان، واستمتع المهاجم الفرنسي بليلة للذكرى في استاد سانتياغو برنابيو، وقاد بطل أوروبا 13 مرة إلى دور الثمانية، بالإضافة إلى تحقيق إنجازات شخصية.

بلا هوية أو شخصية.. إخفاق جديد لباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا https://t.co/7a6N8p4Hi7 pic.twitter.com/LJHrargOfl — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 10, 2022

وذكرت صحيفة ”أس“ أنه وفقًا للائحة الانضباط في المادة 15، سيتم إيقاف اللاعبين والمدربين لمدة تتراوح بين 1 و15 مباراة، بحسب خطورة السلوك الصادر.

وأوضحت أن احتجاجات ماوريسيو بوكيتينو العلنية ضد الحكم، وسلوك ناصر الخليفي الغاضب في ملعب سانتياغو برنابيو، قد يكلفهما ذلك غاليًا، حيث إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”اليويفا“ لا يتسامح مع هذا النوع من السلوك.

وأضافت أن المادة 51 من لوائح اليويفا تنص على ما يلي: “ تنطبق أحكام لوائح الاتحاد الأوروبي التأديبية على المخالفات التي ترتكبها الأندية أو المسؤولون أو الأعضاء أو الأشخاص الآخرون الذين يتصرفون في مباراة نيابة عن اتحاد أو نادٍ، ما لم تنص اللوائح الحالية على خلاف ذلك“.

تقرير: بوكيتينو لن يكون مدربا لباريس سان جيرمان الموسم المقبل https://t.co/cTD4kqSwr6 pic.twitter.com/nj8PJjPbqy — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 10, 2022

وبالتالي قد يتم إيقاف اللاعبين أو المدربين مدة تتراوح بين مباراة إلى 15 مباراة، بحسب خطورة السلوك، وربما تصل عقوبة بوكيتينو إلى 5 مباريات أو أكثر.

بينما قد تصل عقوبات ناصر الخليفي، وليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، إلى الإيقاف 15 مباراة، خاصة مع مهاجمتهما الحكم، وكل هذه العقوبات قد تكون تراكمية ومصحوبة بغرامات مالية كبيرة.

وذكّرت ”أس“ بإيقاف اليويفا جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد السابق 5 مباريات أوروبية مع تغريمه 50 ألف يورو، بسبب ما بدر منه في مباراة ذهاب نصف نهائي الأبطال أمام برشلونة، العام 2011.

كريم بنزيما يحصل على هدية لا تنسى بعد "الهاتريك" https://t.co/y0cOzXYuAD pic.twitter.com/nDwGJ0KAHd — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 10, 2022

وقالت الصحفة إن حكم مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان دوّن في تقريره أن ”الرئيس (ناصر الخليفي)، والمدير الفني لباريس سان جيرمان، أظهرا سلوكًا عدوانيًا، وحاولا دخول غرفة خلع الملابس للحكام، وعندما طلب الحكم منهم المغادرة، أغلقا الباب، وتعمّد الرئيس ضرب راية أحد الحاضرين فكسرها“.

وقالت إنه إذا كان الأمر كذلك سيتعرض كل من رئيس باريس سان جيرمان، وليوناردو، لعقوبة، رغم أن اللائحة لا تنص على معاقبة المديرين بالمباريات، مثل اللاعبين والمدربين.