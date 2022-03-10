الصحف الرياضية: أنشيلوتي يوقع على إفلاس باريس سان جيرمان.. ضربة قاضية.. ويوفنتوس يصفع ديبالا

شكل تأهل ريال مدريد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد ريمونتادا على باريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 وتأهل مانشستر سيتي لربع النهائي ولقاءات ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي وأبرزها لقاء برشلونة وغلطة سراي وإشبيلية أمام ويستهام العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بفوز فرانكفورت على ريال بيتيس وأولمبيك ليون على بورتو في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي، ومستقبل الأرجنتيني باولو ديبالا في يوفنتوس.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تأهل ريال مدريد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد ريمونتادا على باريس سان جيرمان في لقاء الإياب 3-1 وكتبت :“ هذا هو ريال مدريد “ و “ ريمونتادا جديدة للأسطورة ”.

كما اهتمت الصحيفة بلقاءات الأندية الإسبانية في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي وكتبت عن لقاء إشبيلية و ويستهام يونايتد :“ إشبيلية أمام المفاجأة “ و عن برشلونة وغلطة سراي كتبت :“ يستمر احتفال برشلونة أوروبيا “ و عن هزيمة ريال بيتيس في ملعبه أمام فرانكفورت 2-1 كتبت :“ ريال بيتيس مضطر لتحقيق ريمونتادا في فرانكفورت ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد 3-1 على باريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وتأهله لربع النهائي وكتبت :“ ضربة قاضية ”.

كما تحدثت عن لقاء برشلونة وغلطة سراي في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي وكتبت :“ إلى الحسم ”.

الصحيفة اهتمت بتأهل مانشستر سيتي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم تعادله سلبيا في لقاء الإياب أمام سبورتينغ لشبونة وهزيمة ريال بيتيس 2-1 أمام فرانكفورت في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وغلطة سراي في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي وكتبت :“ السرعة الخامسة ”.

كما اهتمت الصحيفة بتأهل ريال مدريد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان وكتبت :“ السيد بنزيما ”.

كما اهتمت بلقاء إشبيلية وويستهام يونايتد وخسارة ريال بيتيس أمام فرانكفورت 1-2 في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي وكتبت :“ اختبار ناري في اشبيلية “ وبيتيس مطالب بريمونتادا في فرانكفورت ”.

آس

ركزت الصحيفة على تأهل ريال مدريد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد ريمونتادا على باريس سان جيرمان 3-1 في إياب دور الـ 16 وكتبت :“ ريال مدريد من عالم آخر ”.

كما تحدثت عن لقاء برشلونة وغلطة سراي في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي وكتبت :“ برشلونة يبحث عن الطريق السريع ”.

الصحيفة اهتمت برغبة أتلتيكو مدريد في التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس وكتبت :“ أتلتيكو مدريد يذهب من أجل ديبالا ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على إقصاء باريس سان جيرمان من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا بعد خسارته في الإياب أمام ريال مدريد 3-1 وكتبت :“ عوقب من طرف الملك ”.

كما اهتمت بفوز أولمبيك ليون على بورتو 1-0 في ذهاب دور الـ 16 للدوري الأوروبي وكتبت :“ الضربة الكبرى لأولمبيك ليون ”.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل ريال مدريد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد ريمونتادا على حساب باريس سان جيرمان 3-1 وكتبت :“ ريمونتادا ريال مدريد وهاتريك لكريم بنزيما “ و “ كارلو أنشيلوتي وقع على إفلاس باريس سان جيرمان ”.

كما اهتمت بمستقبل الأرجنتيني باولو ديبالا في يوفنتوس وكتبت :“ ديبالا تم تنزيله ”.

الصحيفة اهتمت بروما قبل مواجهة فيتيس ارنهيم في ذهاب دور الـ 16 من دوري المؤتمر الأوروبي وكتبت :“ مورينيو : روما أكثر قوة ”.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل الأرجنتيني باولو ديبالا في يوفنتوس وكتبت :“ يوفنتوس يصفع ديبالا ”.

كما اهتمت بتأهل ريال مدريد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه إيابا على باريس سان جيرمان 3-1 وكتبت :“ هائل كريم بنزيما ، باريس سان جيرمان يا له من فشل ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء أتلانتا وباير ليفركوزن في ذهاب دور الـ 16 للدوري الأوروبي وكتبت :“ مالينوفسكي خذنا لربع النهائي ”.