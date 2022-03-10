ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا.. كريم بنزيما يتساوى مع محمد صلاح

سجل الفرنسي كريم بنزيما هاتريك في فوز ريال مدريد على باريس سان جيرمان 3-1 برسم إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ليصعد للمركز الثالث في ترتيب هدافي المسابقة ويشارك المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

ويتصدر ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا البولندي روبيرت ليفاندوفسكي برصيد 12 هدفا مقابل 11 هدفا للإيفواري سيباستيان هيلير مهاجم أياكس الهولندي.

وفي المركز الثالث يتواجد الفرنسي كريم بنزيما والمصري محمد صلاح برصيد 8 أهداف .

وواصل كريم بنزيما تسجيل اسمه في تاريخ ريال مدريد وصعد للمركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي الملكي في دوري أبطال أوروبا برصيد 67 هدفا خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 105 أهداف، وتجاوز راؤول غونزاليس الذي سجل 66 هدفا.

وبلغ عدد أهداف النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا 330 هدفا في 108 لقاءات بمعدل يبلغ 3،06 هدف في اللقاء وهدفا كل 29 دقيقة.

ويعتبر بايرن ميونخ الألماني أقوى هجوم بتسجيل 30 هدفا مقابل 23 لمانشستر سيتي و22 لأياكس و 19 لفريق ليفربول و17 لريال مدريد.

بينما يعتبر البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب وسط مانشستر سيتي أكثر صانع أهداف برصيد 7 أهداف مقابل 6 للألماني ليروي ساني و 5 للبرازيلي أنتوني من أياكس و4 لكل من البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد والفرنسي كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

1- البولندي روبيرت ليفاندوفسكي ( بايرن ميونخ ) : 12 هدفا

2–الإيفواري سبيستيان هيلير ( أياكس ) : 11 هدفا

3- المصري محمد صلاح ( ليفربول ) و الفرنسي كريم بنزيمة ( ريال مدريد ): 8 أهداف

5- الفرنسي كريستوفر نكونو ( لايبزغ ) : 7 أهداف

6- البرتغالي كريستيانو رونالدو ( مانشستر يونايتد ) والجزائري رياض محرز ( مانشستر سيتي ) والفرنسي كليان مبابي ( باريس سان جيرمان ) والألماني ليروي ساني ( بايرن ميونخ ) : 6 أهداف

10- الأرجنتيني ليونيل ميسي ( باريس سان جيرمان ) : 5 أهداف