ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا: روبرت ليفاندوفسكي ينتزع الصدارة بهاتريك في مرمى سالزبورغ

سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هاتريك لفريقه بايرن ميونخ خلال 23 دقيقة ليساهم في الفوز الكبير على ريد بول سالزبورغ 7-1 في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا وينتزع صدارة ترتيب هدافي البطولة من الإيفواري سيبستيان هيلير مهاجم أياكس الهولندي.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 12 هدفًا في صدارة ترتيب الهدافين بدوري أبطال أوروبا مقابل 11 هدف للإيفواري هيلير.

ليفاندوفيسكي في فوز بايرن ميونخ على سالزبورغ (٧-١) سجل: ٣ صنع: ١ التسديدات: ٩ تسديدات على المرمى: ٤ تسديدات في القائم: ١ حصل على ضربتين جزاء #UCL pic.twitter.com/5dcsjYqliw — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 8, 2022

فيما بقي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول في المركز الثالث برصيد 8 أهداف وفشل في التسجيل خلال مواجهة فريقه لإنتر ميلان الإيطالي.

وصعد الألماني ليروي ساني مهاجم بايرن ميونخ للمركز الخامس برصيد 6 أهداف رفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد والجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي وسجل الألماني أحد أهداف فريقه السبعة.

وبتسجيله 7 أهداف في مرمى سالزبورغ النمساوي أصبح بايرن ميونخ أقوى هجوم في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا برصيد 30 هدف مقابل 23 هدف لمانشستر سيتي و22 هدف لأياكس أمستردام و19 لليفربول.

وبلغ عدد الأهداف في النسخة الحالية 326 هدف في 106 لقاء بمعدل بلغ 3،08 هدف في اللقاء وهدف كل 29 دقيقة.

وفيما يلي ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا:

1- البولندي روبرت ليفاندوفسكي ( بايرن ميونخ ) : 12 هدف

2–الإيفواري سبيستيان هيلير ( أياكس ) : 11 هدف

3- المصري محمد صلاح ( ليفربول ): 8 أهداف

4- الفرنسي كريستوفر نكونو ( لايبزيج ) : 7 أهداف

5- البرتغالي كريستيانو رونالدو ( مانشستر يونايتد ) : 6 أهداف

الجزائري رياض محرز ( مانشستر سيتي ) : 6 أهداف

الألماني ليروي ساني ( بايرن ميونخ ) : 6 أهداف

8- الأرجنتيني ليونيل ميسي ( باريس سان جيرمان ) : 5 أهداف

الفرنسي كريم بنزيما ( ريال مدريد ) :5 أهداف

الفرنسي كليان مبابي ( باريس سان جيرمان ) :5 أهداف