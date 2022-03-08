ليفربول يصعد لدور الـ8 بدوري أبطال أوروبا رغم الخسارة أمام إنتر ميلان "الصلب"

صعد ليفربول الإنجليزي إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم هزيمته أمام ضيفه إنتر ميلان الإيطالي صفر – 1 مساء الثلاثاء في إياب دور الستة عشر.

وجاء هدف الفوز لإنتر ميلان في الدقيقة 62 وسجله المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

ليفربول ينجو من فخ إنتر ميلان ويتأهل إلى دور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا رغم خسارته على ملعبه بهدف سجله لاوتارو مارتينيز معتمدا على فوزه بإيطاليا (٢-٠) لاوتارو سجل هدف أنتر الأول في دور خروج المغلوب منذ ٢٠١٢ ولكن الهدف لم يكن كافيا لتحقيق الفوز في المباراتين ❌#ليفربول_انتر pic.twitter.com/6KBr425nvK — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 8, 2022

واستعرض إنتر ميلان إصرارا شديدا على العودة في النتيجة وانتزاع بطاقة التأهل وكان الأخطر في الجانب الهجومي لفترات طويلة خاصة في الشوط الأول.

كذلك صنع ليفربول العديد من الفرص سعيا لتعزيز تقدمه لكنه عانى من التماسك الدفاعي لإنتر ميلان، كما عانده الحظ في أكثر من مناسبة خاصة عندما تصدى القائمان لكرتين خطيرتين من النجم المصري محمد صلاح.

وكان ليفربول تغلب على الإنتر 2 – صفر في عقر داره ذهابا، وبذلك يتأهل ليفربول فائزا بنتيجة إجمالية 2 – 1 .