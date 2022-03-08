رياضة

ليفربول يصعد لدور الـ8 بدوري أبطال أوروبا رغم الخسارة أمام إنتر ميلان "الصلب"
تاريخ النشر: 08 مارس 2022 22:12 GMT
تاريخ التحديث: 08 مارس 2022 22:50 GMT

ليفربول يصعد لدور الـ8 بدوري أبطال أوروبا رغم الخسارة أمام إنتر ميلان "الصلب"

صعد ليفربول الإنجليزي إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم هزيمته أمام ضيفه إنتر ميلان الإيطالي صفر - 1 مساء الثلاثاء في إياب دور الستة عشر.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

صعد ليفربول الإنجليزي إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم هزيمته أمام ضيفه إنتر ميلان الإيطالي صفر – 1 مساء الثلاثاء في إياب دور الستة عشر.

وجاء هدف الفوز لإنتر ميلان في الدقيقة 62 وسجله المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

واستعرض إنتر ميلان إصرارا شديدا على العودة في النتيجة وانتزاع بطاقة التأهل وكان الأخطر في الجانب الهجومي لفترات طويلة خاصة في الشوط الأول.

كذلك صنع ليفربول العديد من الفرص سعيا لتعزيز تقدمه لكنه عانى من التماسك الدفاعي لإنتر ميلان، كما عانده الحظ في أكثر من مناسبة خاصة عندما تصدى القائمان لكرتين خطيرتين من النجم المصري محمد صلاح.

وكان ليفربول تغلب على الإنتر 2 – صفر في عقر داره ذهابا، وبذلك يتأهل ليفربول فائزا بنتيجة إجمالية 2 – 1 .

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