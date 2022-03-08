رسميًا: اعتماد تأهل بولندا على حساب روسيا في محلق تصفيات أوروبا المؤهل لكأس العالم 2022

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اعتبار منتخب بولندا متأهلًا لمواجهة الفائز من مباراة السويد والتشيك في ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم، الثلاثاء، تأهّل منتخب بولندا رسميًا إلى نهائي المسار الثاني من تصفيات الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، وذلك على حساب روسيا التي أبعدها عن المنافسات الدولية.

وكان من المقرّر أن تستضيف روسيا نظيرتها بولندا، في 24 آذار/مارس الحالي، في نصف النهائي، على أن يواجه المتأهل منهما الفائز من مواجهة السويد وجمهورية التشيك، في 29 منه، لكن ”فيفا“ قرّر استبعاد روسيا من مسابقاته الدولية بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقال الفيفا في بيان: ”بعد القرار الصادر، في 28 شباط/فبرايرن الذي تم اتخاذه بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والقاضي بتعليق مشاركة جميع الفرق الروسية في جميع مسابقات فيفا ويويفا، حتى إشعار آخر، قرّر فيفا تأهّل بولندا رسميًا إلى نهائي المسار الثاني“.

تأجيل مواجهة أوكرانيا وإسكتلندا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في بيان، اليوم الثلاثاء، تأجيل مواجهة أوكرانيا في تصفيات كأس العالم أمام إسكتلندا والتي كانت مقررة، في 24 مارس آذار، لتقام، في يونيو حزيران.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة في هامبدن بارك في جلاسكو منتخب النمسا أو ويلز على مكان في نهائيات كأس العالم في قطر، في نوفمبر تشرين الثاني.

وكان الاتحاد الأوكراني لكرة القدم طلب من ”الفيفا، تأجيل المباراة بعد الغزو الروسي لبلاده.

وقال الفيفا في البيان: ”عقب التشاور مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والاتحادات الأربعة المعنية في التصفيات الأوروبية المؤهلة، تم الاتفاق بالإجماع على تأجيل المواجهة من منطلق روح التضامن.

”سيتم تأجيل مباراة إسكتلندا وأوكرانيا الآن لتقام، في يونيو، وبالتالي سيتم تأجيل المواجهة اللاحقة بين الفائزين من مباراتي إسكتلندا/أوكرانيا وويلز/النمسا“. و“ستقام مباراة ويلز والنمسا في موعدها (24 مارس) … لتخفيف الضغط على جدول مباريات نافذة يونيو“.

وكان من المقرر أن تستضيف روسيا، التي أوقفها الاتحاد الأوروبي (اليويفا)، والاتحاد الدولي (الفيفا)، من المشاركة في المنافسات الدولية، بولندا في مواجهة فاصلة في التصفيات في 24 مارس.

وقدم الاتحاد الروسي لكرة القدم استئنافًا ضد عقوبة إيقافه أمام محكمة التحكيم الرياضية التي أكدت، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت القضية.

وسيتم سحب قرعة نهائيات كأس العالم في الدوحة، في أول أبريل/ نيسان.

وتأهلت أوكرانيا، التي بدأت اللعب كدولة مستقلة في 1992، إلى نهائيات كأس العالم لآخر مرة في 2006 حين وصلت إلى دور الثمانية.

وبلغت أوكرانيا دور الثمانية في بطولة أوروبا التي أقيمت، العام الماضي.