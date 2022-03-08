دوري أبطال أوروبا.. هل يملك إنتر وسالزبورغ فرصا للتأهل على حساب ليفربول وبايرن ميونخ؟

يبدو الصراع مشتعلا على بطاقات التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في ظل مواجهات من العيار الثقيل في جولة الإياب لدور الستة عشر بالبطولة القارية.

وتقام مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة تجمع بين بايرن ميونخ الألماني وضيفه ريد بول سالزبورغ في ألمانيا، كما يخرج إنتر ميلان الإيطالي لمواجهة صعبة أمام مضيفه ليفربول الإنجليزي.

ويبقى السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان.. هل تشهد ليلة دوري الأبطال مفاجأة من العيار الثقيل أم تسير الأمور كما هي متوقعة بتأهل ليفربول وبايرن ميونخ؟

وتستعرض ( إرم نيوز) في التقرير التالي سيناريوهات تأهل مواجهتي الليلة في دوري الأبطال.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة بايرن ميونخ ضد ريد بول سالزبورغ في الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت السعودية على ملعب (أليانز أرينا).

وتقام في التوقيت نفسه مواجهة ليفربول ضد إنتر على ملعب (آنفيلد).

وتذاع مباراة بايرن وسالزبورغ عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم ٢ بصوت المعلق عصام الشوالي، بينما تذاع مباراة ليفربول وإنتر عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم ١ بصوت المعلق حفيظ دراجي.

سيناريوهات تأهل إنتر

يحتاج إنتر ميلان إلى الفوز بفارق ٣ أهداف لحسم تأهله إلى ربع النهائي بعدما خسر على ملعب بنتيجة ٢-٠.

وسيكون الخروج بالفوز بفارق هدفين لصالح إنتر كفيلا بتمديد اللقاء لوقت إضافي.

وتبدو فرص ليفربول الأوفر في التأهل، خاصة أن الفريق الإنجليزي سيصعد حتى في حالة خسارته بفارق هدف، غير أن صحف إيطاليا الصادرة صباح اليوم أكدت على أن فرص إنتر لازالت موجودة، وهو ما أكده أسطورة الكرة الألمانية كلينسمان الذي تحدث عن فرص إنتر قائلا :“ليفربول مجرد بشر“ ما يعني إمكانية حدوث مفاجأة.

وعانى إنتر بعد خسارته أمام ليفربول في مباراة الذهاب أمام ليفربول وتراجعت نتائجه بعض الشيء محليا، ولكن مدربه سيموني إنزاغي أكد في المؤتمر الصحفي قبل لقاء ليفربول أن مثل هذه اللقاءات رغم صعوبتها إلا أنها تعني الكثير للاعبين وتسهم في تطوير أدائهم وصقلهم بالخبرات.

ويضع إنتر رهانه على تشكيلته التي تضم حارس المرمى سمير هاندانوفيتش وأمامه ثلاثي خط الدفاع ستيفان دي فري وميلان سكرينار وأليساندرو باستوني.

ويقود خط الوسط مارسيلو بروزوفيتش وبجواره أرتور فيدال وهاكان كالهونغلو ويمينا دينزل دومفريس ويسارا إيفان بيريسيتش.

ويقود خط الهجوم إيدين دجيكو وبجواره لاوتارو مارتينيز.

ويبقى ليفربول منتشيا بفوزه مع مدربه يورغن كلوب بالتتويج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية وهو ما جعل كلوب يحاول إيقاف هذه الأفراح ويتحدث بواقعية في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، مؤكدا أن ليفربول لن يخوض مواجهة سهلة بل بالعكس إنتر لن يأتي للسياحة كما أن الفوز بثنائية دون رد لا يعني شيئا للريدز.

ويعتمد ليفربول على تشكيلة تضم حارس المرمى أليسون باكير وأمامه رباعي الدفاع فيرجيل فان ديك وجويل ماتيب وترينت أرنولد وأندري روبرتسون.

ويقود خط الوسط فابينهو وبجواره جوردان هندرسون وكورتيس جونز مع ثلاثي الهجوم محمد صلاح ولويس دياز ودييغو غوتا.

سيناريوهات تأهل سالزبورغ أمام بايرن

تبدو مواجهة ريد بول سالزبورغ محفوفة بالمخاطر بالنسبة للبايرن في ظل التعادل في لقاء الذهاب.

ويطمع سالزبورغ في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء بايرن ميونخ في عقر داره وحصد الفوز.

من جانبه؛ أكد ماتياس يايسله المدير الفني لفريق رد بول سالزبورغ في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، أن فريقه أمامه تحدٍ عظيم وصعب، ولكنه قد يكون فرصة له لتحقيق إنجاز وحصد الفوز على حساب البايرن.

ويغيب عن الفريق النمساوي نوا أكافور، ويعتمد سالزبورغ على تشكيلة تضم حارس المرمى فيليب كوهن وأمامه رباعي الدفاع ماكسميليان ووبر وراسموس كريستنسن وأندرياس أولمر وعمر سوليت.

ويقود خط الوسط محمد كمارا وبرندن آرونسون ونيكولاس كابالدو ونيكولاس سواليد وفي الهجوم جونيور أدامو وكريم أديمي.

من جانبه، قال جوليان ناغلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه يسعى لتحقيق الفوز لضمان التأهل مؤكدا أن البايرن أغلق صفحة مباراة باير ليفركوزن التي انتهت بالتعادل.

ويعتمد البايرن على تشكيلة تضم حارس المرمى مانويل نوير وأمامه رباعي خط الدفاع نيكولاس سولي ودايوت أوباميكانو وبنيامين بافارد ولوكاس هيرنانديز.

ويقود خط الوسط جوشوا كيميتش وبجواره جمال موسيالا وأمامهما توماس مولر مع ثلاثي الهجوم ليروي ساني وكينجسلي كومان وروبرت ليفاندوفسكي.

وقال هاني رمزي نجم فيردر بريمن الألماني الأسبق لـ (إرم نيوز) إن المباراة ستكون صعبة للبايرن وليست سهلة، ولكن خسارة البايرن في عقر داره أمر لن يكون سهلا أيضا.

وأوضح أن بايرن ميونخ عليه التعامل بقوة وحسم في بداية اللقاء وحسم الانتصار.