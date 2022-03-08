الصحف الرياضية: فزع مبابي.. هروب رونالدو من مانشستر يونايتد.. وصفقة برشلونة الجديدة

شكلت مباريات الثلاثاء في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، ليفربول أمام إنتر ميلان ومواجهة بايرن ميونخ لريد بول سالزبورغ وإصابة كليان مبابي قبل مواجهة باريس سان جيرمان لريال مدريد وانتظار ميسي في اللقاء، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بالرياضة النسائية في ذكرى يوم المرأة 8 مارس وتصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة بمناسبة سنة على انتخابه واتفاق برشلونة مع مدافع تشيلسي الدنماركي كريستنسن بعقد لمدة 5 سنوات والصراع حول لقب الدوري الإيطالي وتطورات تجديد يوفنتوس عقد باولو ديبالا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على إصابة النجم الفرنسي كيليان مبابي أثناء تدريبات باريس سان جيرمان استعدادا لمواجهة ريال مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ مبابي سيصل مصابا لجحيم سانتياغو بيرنابيو ”.

كما اهتمت الصحيفة بمرور سنة على انتخاب خوان لابورتا رئيسا لبرشلونة وكتبت :“ سنة على عودة خوان لابورتا لرئاسة برشلونة ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على حوار خوان لابورتا رئيس برشلونة مع تلفزيون برشلونة وتحدث فيه عن المدرب تشافي هيرنانديز ورحيل ميسي وتصريحات رونالد كومان والتوقيع مع هالاند.

كما تحدثت الصحيفة عن تفاصيل تعاقد برشلونة مع الدنماركي كريستينسن مدافع تشيلسي وكتبت :“ مدافع تشيلسي سيجري الفحص الطبي ويوقع عقدا لـ 5 مواسم ”.

الصحيفة اهتمت بلقاءات الثلاثاء في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت عن لقاء ليفربول وإنتر ميلان :“ ليفربول لإنهاء المهمة “ و عن لقاء بايرن ميونخ وريد بول سالزبورغ :“ بايرن ميونخ يلعب على التأهل بميدانه ”.

كما اهتمت الصحيفة بإصابة كليان مبابي في تدريبات باريس سان جيرمان وكتبت :“ خطر مبابي ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة بمناسبة مرور سنة على انتخابه وكتبت :“ خوان لابورتا : كان علي أن أحضر تشافي قبل ذلك ”.

كما اهتمت الصحيفة بإصابة الفرنسي كليان مبابي قبل مواجهة فريقه باريس سان جيرمان ريال مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ فزع مبابي ”.

الصحيفة اهتمت بتطورات صفقة انتقال المدافع الدنماركي كريستينسن لبرشلونة وكتبت :“ اتفاق مع كريستنسن لعقد مدته 5 سنوات ”.

آس

ركزت الصحيفة على إصابة كليان مبابي وشكوك حول مشاركته في لقاء ريال مدريد وباريس سان جيرمان وكتبت :“ في التشويق ”.

كما تحدثت الصحيفة عن تصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة بمناسبة مرور سنة على انتخابه وكتبت :“ لابورتا : كان يجب أن أحضر تشافي مبكرا ”.

الصحيفة اهتمت بالرياضة النسائية بمناسبة 8 مارس وأصدرت عددا خاصا وكتبت :“ موضوع معلق : فجوة المكتب ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ متوقع مثل ميسي ”.

كما اهتمت بنتائج الألعاب البارا أولمبية الشتوية في بكين.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء ليفربول وإنتر ميلان في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ حلم إنتر ميلان في ليفربول“.

كما اهتمت الصحيفة بالصراع حول لقب الدوري الإيطالي وكتبت :“ لقب الدوري الإيطالي بين 4 أندية ”.

الصحيفة اهتمت بتصريحات سباليتي مدرب نابولي وكتبت :“ سباليتي يتحدى : أريد 30 نقطة ”.

الصحيفة تحدثت عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وكتبت :“ كريستيانو رونالدو, الهروب من مانشستر يونايتد ”.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وإنتر ميلانو وكتبت :“ فخر إنتر ميلان“.

كما اهتمت بمشكلة تجديد يوفنتوس عقد نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا وكتبت :“ ديبالا : دعونا نفهم ”.

الصحيفة اهتمت بسباق لقب الدوري الإيطالي وكتبت :“ السباق نحو لقب الدوري الإيطالي صدمة إبراهيموفيتش ”.