موقف مبابي من المشاركة في مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

أبدى كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان استعداده لخوض مباراة فريقه أمام ريال مدريد في سانتياغو برنابيو في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا رغم غيابه عن التدريبات يوم الاثنين للإصابة.

ولا شك أن مبابي هو البطل الرئيسي للمواجهة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان وذلك بعدما سجل هدف الفوز للنادي الباريسي في بارك دي برينس الشهر الماضي.

وغاب مبابي عن تدريب يوم الاثنين بسبب إصابة في قدمه اليسرى بعد دهس قدمه بواسطة زميله السنغالي إدريسا غانا غي، كما أفاد النادي نفسه في بيان.

وأضاف النادي ”كيليان مبابي تعرض لإصابة في قدمه اليسرى خلال تدريب الاثنين. تلقى العلاج. الاختبار الطبي كان مبشرا وسيخضع لاختبار آخر في غضون 24 ساعة“.

وغاب المهاجم البالغ عمره 23 عاما عن خسارة باريس سان جيرمان 1-صفر أمام نيس في الدوري يوم السبت بسبب الإيقاف.

وقالت محطة ”كادينا كوبي“ الإسبانية إن مبابي مقتنع بأنه سيلعب يوم الأربعاء في سانتياغو برنابيو، وأوضحت أن المهاجم الفرنسي قال للمقربين إنه ”سيشارك أمام ريال مدريد بأمان“.

وأعلن النادي الباريسي أنه سيتم تقييم حالة اللاعب مرة أخرى، لكن في المقابل سيغيب الإسبانيان سيرجيو راموس وأندير هيريرا عن المباراة المهمة أمام النادي الملكي.

ومبابي هو الهدف رقم 1 للنادي الملكي، حيث يسعى رئيس مدريد فلورنتينو بيريز بشدة لضم المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا إلى العاصمة الإسبانية مجانا بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.

وعرض ريال مدريد على باريس سان جيرمان 170 مليون جنيه إسترليني في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية في أغسطس/آب الماضي ، وهي الخطوة التي أثارت غضب العملاق الفرنسي.

وأصبح الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا حراً منذ بداية 2022 في التفاوض وتوقيع اتفاق ما قبل العقد مع أي ناد يريده، مع تقارير تفيد بأن ريال مدريد في طريقه لحسم صفقة مدتها خمس سنوات بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني مع مبابي.

ورغم سعي ريال مدريد للتعاقد مع مبابي، إلا أن باريس سان جيرمان لم ييأس من تكرار محاولاته لتجديد عقد مهاجمه الشاب، حيث قالت صحيفة ”لو بارزيان“ الفرنسية إن باريس سان جيرمان قدم عرضا ضخما جديدا لمهاجمه يمنحه راتبا سنويا قدره 50 مليون يورو من أجل تجديد عقده والبقاء في النادي الباريسي.

وأضافت الصحيفة في تقرير حصري أن باريس سان جيرمان قدم مطلع الشهر الحالي عرضًا جديدًا لبطل العالم ، يتضمن راتبًا قدره 50 مليون يورو سنويًا، بالإضافة إلى مكافأة ولاء تقدر بنحو 100 مليون يورو اخرى مقابل عقد يستمر حتى عام 2024.