تقرير: 3 أندية تسعى لضم ديبالا.. ووكيله يجتمع مع مسؤولي يوفنتوس لحسم التجديد

كشف الصحفي نيكولا شيرا، عن آخر تطورات مفاوضات تجديد الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم الفريق، في ظل الحديث عن دخول عدة أندية لضم اللاعب.

وينتهي عقد ديبالا مع يوفنتوس في الصيف المقبل، وتوصل اللاعب إلى اتفاق نهائي بشأن التجديد مع النادي الإيطالي في أكتوبر الماضي، لكن عاد يوفنتوس وسحب العرض المتفق عليه بشأن التجديد، وقدم لديبالا عرضًا آخر براتب أقل؛ ما أثار غضب اللاعب الذي أوقف المفاوضات.

ولكن نيكولا شيرا، أوضح أن ”خورخي أنطوان وكيل ديبالا، سيلتقي مع إدارة يوفنتوس في الأيام المقبلة لمناقشة إعادة التفاوض بشأن تجديد العقد، وسيقدم يوفنتوس راتبا أقل من الراتب الحالي (7 ملايين يورو) سنويًا“.

وأوضح، أن هناك 3 أندية مهتمه بالتعاقد مع ديبالا في حال لم يجدد عقده مع يوفنتوس، وهي: برشلونة، وأتلتيكو مدريد، وإنتر ميلان“.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”لاغازيتا ديللو سبورت“، فإن بيبي ماروتا، الرئيس التنفيذي لإنتر، اتصل بخورخي أنطون لمحاولة ضم ديبالا في الموسم المقبل، عقب وصوله إلى إيطاليا.

وشارك ديبالا بقميص البيانكونيري هذا الموسم في 27 مباراة بجميع البطولات، وتمكن من تسجيل 12 هدفًا وقام بصناعة 6 أهداف.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة نظيره سبيزيا، مساء اليوم الأحد، بملعب أليانز ستاديوم بتورينو، ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي.

واحتفل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أخيرًا بخوض النجم الأرجنتيني المباراة رقم 200 في الكالتشيو برفقة ناديه خلال مباراة أتالانتا ضد يوفنتوس التي أقيمت على ملعب ”جيويس“، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين، من منافسات بطولة الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2021-22.