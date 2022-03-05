الصحف الرياضية: بروفة من أجل الريمونتادا.. فرصة ذهبية لريال مدريد.. وبابلو توري في برشلونة (صور)

شكلت أبرز مباريات، اليوم السبت، في الدوريات الأوروبية، وفرصة ريال مدريد لتوسيع الفارق في صدارة الدوري الإسباني قبل مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وعودة إنتر ميلان لصدارة الدوري الإيطالي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بأخبار برشلونة، وسعيه لتعزيز صفوفه بلاعبين شباب، ومخضرمين، وإيمان يوفنتوس بحظوظه في الفوز بلقب الدوري الإيطالي، ولقاءات كأس ديفيز للتنس.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني قبل مواجهة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، وكتبت: ”بروفة من أجل الريمونتادا أمام باريس“.

كما تحدثت عن تعادل إشبيلية أمام ديبورتيفو ألافيس سلبيا، وكتبت: ”إشبيلية يتعثر في فيتوريا“.

الصحيفة اهتمت بتعادل برشلونة مع موهبة شابة، وكتبت: ”الموهبة كنتابرا يوقع لبرشلونة“.

كما اهتمت الصحيفة بتقدم إسبانيا على رومانيا 2/0 في كأس ديفيز للتنس.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة، وسعيه لتحقيق تعاقدات جديدة، وبناء الفريق، وكتبت: ”ثورة تشافي“ و“هكذا يشتغل برشلونة تشافي“، و“الموهبة بابلو تور يوقع لبرشلونة“، و“الفريق يناقش التوقيع على صفقة صندوق الاستثمار مع رابطة الدوري الدوري من أجل التوقيع مع إيرلينغ هالاند“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني، وكتبت: ”اختبار لريال مدريد مع عدة غيابات وقبل نهائي أمام باريس سان جيرمان“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة، ومدربه تشافي هيرنانديز، الذي يحاول بناء الفريق من جديد، وكتبت: ”خاص تشافي“ و“توري لاعب في برشلونة“.

كما تحدثت عن لقاء ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني، وكتبت: ”اختبار لأنشيلوتي دون كروس ولا فالفيردي“.

الصحيفة اهتمت بتعادل إشبيلية سلبيا أمام ديبورتيفو ألافيس، وكتبت: ”فريق لوبتيغي يفقد فرصة الضغط على المتصدر“.

كما اهتمت الصحيفة بتقدم إسبانيا على رومانيا في كأس ديفيز للتنس.

أس

ركزت الصحيفة على تعادل إشبيلية سلبيا أمام ديبورتيفو ألافيس، وفرصة ريال مدريد لرفع الفارق لـ8 نقاط في الصدارة في حال فوزه على ريال سوسيداد، وكتبت: ”تعثر إشبيلية“ و“فرصة من ذهب لريال مدريد“.

كما تحدثت الصحيفة عن تقدم إسبانيا على رومانيا في كأس ديفيز للتنس، وبداية بطولة العالم للموتوجي بي.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة وبحثه عن تعزيز خط دفاعه، وكتبت: ”أزبيليكويتا أولوية لتشافي“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان على ساليرنيتانا 5/0 في الدوري الإيطالي، وعودته للصدارة مع هاتريك للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، وكتبت: ”لاوتارو أول“.

كما اهتمت بلقاء يوفنتوس وسبيزيا، وحظوظ السيدة العجوز في الفوز بلقب الدوري، وكتبت: ”لكن يوفنتوس يؤمن بذلك“.

كورييري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان 5/0 على ساليرنيتانا، وعودته لصدارة الدوري الإيطالي، وكتبت: ”إنتر ميلان استيقاظ الثور“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء روما وأتلانتا، وقمة ميلان أمام نابولي، وكتبت: ”زانيولو أبراهام الثنائي المضاد لغاسبريني“ و“بيانكي: يفوز من يلعب ببساطة“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء نيس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”التركيز على أوروبا“.

كما اهتمت بفوز أولمبيك ليون خارج ملعبه على لوريان 4/1، وكتبت: ”فافر الصيد الجيد“.