رئيس يوفنتوس: مشروع دوري السوبر الأوروبي لم يفشل

قال رئيس نادي يوفنتوس أندريا أنييلي إن مشروع دوري السوبر الأوروبي لم يفشل، وإن كرة القدم لا تزال بحاجة إلى عملية إصلاح.

وشارك أنييلي، الذي كان يتولى رئاسة رابطة أندية كرة القدم الأوروبية حتى إطلاق مشروع السوبر ليغ، في قمة لكرة القدم نظمتها صحيفة فاينانشيال تايمز.

وصعد الإيطالي إلى المسرح بعد ساعات من رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة ”يويفا“ ألكسندر سيفرين، ورئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم ”الليغا“ خابيير تيباس، واللذين هاجما مشروع السوبر ليغ.

وقال أنييلي: ”كرة القدم الأوروبية بحاجة لإصلاح، لن أرد على أي سؤال حول تيباس؛ لأن كلماته تعبر عن نفسها“، وذلك بعدما قال إن أندية السوبر ليغ ”تكذب أكثر من فلاديمير بوتين“.

وبسؤاله حول ما إذا كان مشروع السوبر ليغ قد أخفق، أجاب بشكل قاطع: ”لم يفشل“.

تشيفرين يتوعد أندية دوري السوبر الأوروبي بالطرد من بطولات اليويفا https://t.co/OYEoEO1J7q pic.twitter.com/Kw7gi5emej — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 3, 2022

يذكر أن ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”اليويفا“ أكد أنه سيتم استبعاد الأندية التي ستعلن إعادة دوري السوبر الأوروبي من بطولة اليويفا.

وقالت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، قبل أيام، إن ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس سيعيدون إطلاق مشروع دوري السوبر الأوروبي، اليوم الخميس، مع وعد بإلغاء الاقتراح الأصلي لجعل بعض الأندية أعضاء دائمين.

رئيس اليويفا قال: ”الحديث عن دوري السوبر الأوروبي لا يتحدث عن كرة القدم، إنه ليس مشروع كرة قدم، لم يكن من المنطقي أن يظهر شيء كهذا في خضم الوباء، لا مزيد من دوري السوبر الأوروبي، أو المسابقات خارج قواعد كرة القدم“.

وتابع: ”لقد استخدموا الوباء والآن الحرب، الأندية لها الحرية في إنشاء بطولاتها الخاصة، لكن لا تتوقع التنافس في بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لقد سئمت من مشروع كرة القدم هذا“.

وأتم: ”يمكنهم أن يدفعوا لمن يريدون أن يقولوا إنه مشروع جيد، لكنه لا يزال فكرة لا معنى لها، اتصل بي أحد المديرين التنفيذيين الذين ابتكروا المشروع للاعتذار“.