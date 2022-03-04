كلارنس سيدروف يعلن دخوله الإسلام ويحتفظ باسمه دون تغيير (صورة)

أعلن الهولندي كلارنس سيدورف، نجم الكرة الهولندية السابق، اعتنقاه رسميًا للدين الإسلامي، خلال تواجده بمركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأصدر سيدورف بيانًا عبر صفحته الرسمية بموقع ”إنستغرام““ قال فيه: ”شكر خاص لكل الرسائل الجميلة احتفالي بانضمامي إلى أسرة الإسلام“.

وأضاف: ”أنا سعيد للغاية ويسعدني الانضمام إلى جميع الإخوة والأخوات في جميع أنحاء العالم وخاصة صوفيا حبيبتي التي علمتني بعمق معنى الإسلام“.

وتابع: ”لم أغير اسمي وسأستمر في حمل اسمي كما قال والدي ، كلارنس سيدورف! أبعث بكل حبي لكل شخص في العالم“.

View this post on Instagram A post shared by Clarence Seedorf (@clarenceseedorf)

من هو كلارنس سيدورف؟

ولد سيدورف عام 1976 في سورينام، وهي دولة في أمريكا الجنوبية كانت مستعمرة هولندية سابقة، وهو مصنف كأحد أفضل لاعبي الوسط في تاريخ أوروبا.

وفي طفولته انتقل سيدورف إلى هولندا، وهناك بدأ مسيرته الكروية مع نادي أياكس عام 1992، ولكنه لم يستمر طويلا مع أياكس، وانتقل إلى سامبدوريا الإيطالي في 1995.

وتوهج سيدورف مع سامبدوريا وانتقل منه إلى ريال مدريد الإسباني في العام التالي مباشرة.

وحق سيدورف مع ريال مدريد 4 ألقاب في 3 سنوات معثم انتقل إلى بوابة إنتر ميلان في 1999، لكنه لم يحقق نجاحا يذكر.

وانتقل عقب ذلك إلى الغريم ميلان في 2002، واستمر معه 10 سنوات، ساهم خلالها في حصد 10 ألقاب.

قضى سيدورف آخر عامين في مسيرته كلاعب مع فريق بوتافوجو البرازيلي، قبل أن يعتزل في 2014.

وعلى المستوى الدولي لعب سيدورف مع منتخب هولندا بين عامي 1994 و2008، حيث خاض 87 مباراة سجل خلالها 11 هدفا.

وخاض سيدورف عدة تجارب كمدير فني لم يكتب له النجاح في أي منها، بداية من تدريب ميلان (2014)، وشينزن الصيني (2016)، وديبورتيفو لاكورونيا الإسباني (2018)، ومنتخب الكاميرون (2018-2019).