ما حقيقة عودة أندية الدوري الإنجليزي لمشروع دوري السوبر الأوروبي؟

يستعد أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس، للإعلان عن المشروع الجديد لدوري السوبر الأوروبي والذي قد يتضمن اقتراحات جديدة تتعلق بالأندية المرشحة للمشاركة عبر التخلي عن الأندية الدائمة، وفتح المشروع أمام كل الأندية الأوروبية.

ورفض سقوط المشروع الذي أطلقه 12 ناديا أوروبيا وانسحاب 9 أندية، وهي أندية الدوري الإنجليزي الستة، وقطبى ميلان وأتلتيكو مدريد، واصلت 3 أندية وهي ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة الإصرار على مشروع دوري السوبر الأوروبي، وتخوض معارك قانونية ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وحسب صحيفة “ تلغراف ”، فالأندية الإنجليزية الستة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وتوتنهام وأرسنال والتي كانت ضمن الأندية المعلنة عن دوري السوبر الأوروبي، وانسحبت نتيجة ضغط الحكومة البريطانية وجماهيرها لا ترغب في العودة للمشروع مجددا رغم التغييرات التي قرر الثلاثي المتشبث بالمشروع إعلانها لإحيائه، بعكس ما تردد عن رغبتهم في العودة.

وحسب الصحيفة فالمشروع الجديد للأندية الثلاثة يواجه أيضا مشاكل تنظيمية؛ حيث من المفترض أن تعطي الأندية المشكلة للمشروع في بدايته موافقتها على التغييرات، وهو ما لا يتوفر حاليا، حيث لا الأندية الستة الإنجليزية ولا الثلاثي ميلان و أنتر ميلانو وأتلتيكو مدريد أعلنوا عن مواقف بشأن التغييرات المحتملة.

وأكدت تقارير إعلامية أن رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي سيحاول في ظهوره اليوم أن يؤكد على مشاكل كرة القدم، وأنها لم تتغير وأن المشروع الجديد لتطوير دوري أبطال أوروبا لن يحل مشاكل الأندية الأوروبية ماليا.

وواصل السلوفيني ألكسندر تشيفرين رئيس الإتحاد الأوروبي لكرة القدم مهاجمة أندية دوري السوبر الأوروبي الثلاثة و هددهم بالطرد من المسابقات الأوروبية في حال إعلان مشروعهم الجديد.

وقال تشيفرين: ”لم يكن من المنطقي أن يظهر مشروع كهذا في ظل وباء كورونا، لا مزيد من دوري السوبر الأوروبي أو المسابقات خارج قواعد كرة القدم ”.

وأضاف: ”بإمكان الأندية أن تنظم بطولاتها الخاصة لكن لا ينبغي أن يتوقعوا بأنهم سيشاركون في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”.

كما هاجم خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني مشروع دوري السوبر الأوروبي وأكد أن مسؤولي المشروع يكذبون أكثر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.